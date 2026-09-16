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रोहित शर्मा छूट गए पीछे, जोस बटलर पछाड़कर निकले आगे, अब बाबर आजम पर नजर…

जोस बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ 80 रन की पारी खेलकर रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया. वह टी20 इंटरनेशनल में 4,292 रन के साथ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बटलर अब बाबर आजम से पीछे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 16, 2026 9:42:00 AM IST

जोस बटलर ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है.
जोस बटलर ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है.


Jos Buttler Surpass Rohit Sharma: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में शानदार पारी खेलकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. मंगलवार, 15 सितंबर को खेले गए इस मुकाबले में बटलर ने 44 गेंदों पर 80 रन बनाए. उनकी इस पारी की मदद से इंग्लैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. बटलर ने कप्तान हैरी ब्रूक के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 गेंदों पर 128 रन की शानदार साझेदारी भी की. ब्रूक ने नाबाद 114 रन बनाए.

श्रीलंका के खिलाफ 80 रन की पारी खेलने के साथ ही बटलर के टी20 इंटरनेशनल में कुल रन 4,292 हो गए हैं. उन्होंने अब भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है. रोहित के नाम 159 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4231 रन हैं. रोहित ने 29 जून 2024 को भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास लिया था. वहीं, बटलर ने यह उपलब्धि अपने 161वें टी20 इंटरनेशनल मैच में हासिल की.

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बाबर आजम से अभी पीछे हैं बटलर
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अब बटलर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उनसे आगे पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, जिन्होंने 145 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4,596 रन बनाए हैं. बटलर के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने रोहित जैसे दिग्गज बल्लेबाज को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है. आने वाले मुकाबलों में बटलर की नजर अब बाबर के रिकॉर्ड पर होगी.

15000 रन के बेहद करीब पहुंचे
बटलर सिर्फ टी20 इंटरनेशनल में ही नहीं, बल्कि पूरे टी20 क्रिकेट में भी बड़े रिकॉर्ड के करीब हैं. उन्होंने 527 टी20 मैचों में अब तक 14,970 रन बनाए हैं. उन्हें 15,000 टी20 रन पूरे करने के लिए केवल 30 रन की जरूरत है. अगर वह श्रीलंका के खिलाफ अगले दो मुकाबलों में यह आंकड़ा छू लेते हैं, तो वह टी20 क्रिकेट में 15 हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल यह रिकॉर्ड कायरन पोलार्ड के नाम है, जिन्होंने 754 मैचों में 14,999 रन बनाए हैं.

Tags: Jos Buttlerrohit sharma
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