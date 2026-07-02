Jos Buttler: बिना बैटिंग किए जड़ा ‘शतक’… जोस बटलर ने T20I में किया ऐसा कारनामा, जो धोनी भी नहीं कर पाए

Jos Buttler World Record: इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने इतिहास रच दिया है. भारत के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में जोस बटलर ने हर्षित राणा को स्टंप आउट कर दिया. इसी के साथ उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अनोखा शतक लगा दिया है. दरअसल, यह टी20 इंटरनेशनल में जोस बटलर (Jos Buttler) का 100वां डिसमिसल था. वह दुनिया के सिर्फ दूसरे और इंग्लैंड के पहले ऐसे विकेटकीपर हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 100 डिसमिसल किए हैं. इससे पहले साउथ अफ्रीका के अनुभवी विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने यह मुकाम हासिल किया था. क्विंटन डी कॉक ने टी20 इंटरनेशनल में विकेटकीपर के तौर पर 117 डिसमिसल किए हैं.

हर्षित राणा बने बटलर का 100वां शिकार

जोस बटलर ने पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की पारी के दौरान 19वें ओवर में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. आदिल रशीद की गेंद पर भारतीय बल्लेबाज हर्षित राणा क्रीज से बाहर निकले, जिस पर बटलर ने फुर्ती दिखाते हुए उनके स्टंप बिखेर दिए. हर्षित राणा को स्टंप आउट करते ही जोस बटलर ने टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 डिसमिसल पूरे किए. हालांकि जोस बटलर को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला. दरअसल, भारतीय टीम की बल्लेबाजी के बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई. इसके चलते मैच को रद्द करना पड़ा. इसकी वजह से इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिल पाया.

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T20I में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपर

टी20 इंटरनेशनल में विकेटकीपर के तौर पर क्विंटन डी कॉक ने सबसे ज्यादा बल्लेबाजों का शिकार किया है. उन्होंने 109 मैचों में 117 डिसमिसल किए हैं. इसके अलावा दूसरे नंबर पर जोस बटलर हैं, जिन्होंने 100 बल्लेबाजों को विकेट के पीछे से शिकार बनाया है. इसके अलावा भारत के दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी तीसरे नंबर पर हैं, जिनके नाम 91 डिसमिसल दर्ज हैं.

रद्द हुआ भारत-इंग्लैंड का पहली टी20

भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गया. इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन बनाए. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 59 रनों की आतिशी पारी खेली, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 68 रन बनाए. इसके अलावा शिवम दुबे ने 42 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके दम पर भारत ने इंग्लैंड को 190 रनों का टारगेट दिया. हालांकि जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बारी आई, तो बारिश शुरू हो गई. लगातार बारिश होने की वजह से मुकाबला रद्द करना पड़ा.