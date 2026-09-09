SA vs NAM: डेब्यू मैच में ठोक डाले 150 रन, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने काटा बवाल, नामीबिया को जमकर धोया

SA vs NAM: साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज जॉर्डन हरमन (Jordan Hermann) ने वनडे डेब्यू को यादगार बनाते हुए नामीबिया के खिलाफ पहले वनडे में शानदार 150 रन की पारी खेली. विंडहोक में बुधवार को खेले गए मुकाबले में हरमन की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 348 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. हरमन ने 126 गेंदों में 150 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. हालांकि, वह अगर 1 रन और बना देते तो वह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते.

24 साल के हरमन ने अपनी इस पारी के साथ वनडे डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इससे पहले साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रीट्जके ने 2025 में लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे ट्राई सीरीज के मुकाबले में डेब्यू करते हुए 150 रन बनाए थे. अब हरमन और ब्रीट्जके इस रिकॉर्ड के संयुक्त रूप से मालिक हैं. इसी वजह से अगर 1 रन और हरमन अगर बना देते तो वह उनसे आगे निकल जाते.