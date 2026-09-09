SA vs NAM: डेब्यू मैच में ठोक डाले 150 रन, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने काटा बवाल, नामीबिया को जमकर धोया

24 साल के हरमन ने अपनी इस पारी के साथ वनडे डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इससे पहले साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रीट्जके ने 2025 में लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे ट्राई सीरीज के मुकाबले में डेब्यू करते हुए 150 रन बनाए थे. अब हरमन और ब्रीट्जके इस रिकॉर्ड के संयुक्त रूप से मालिक हैं. इसी वजह से अगर 1 रन और हरमन अगर बना देते तो वह उनसे आगे निकल जाते.
साउथ अफ्रीका को शुरुआती झटका कॉनर एस्टरहुइजन के रूप में लगा, जिन्हें रूबेन ट्रंपेलमैन ने 10 रन पर आउट किया. इसके बाद हरमन ने टोनी डी जॉर्जी के साथ मिलकर पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 190 रन की शानदार साझेदारी की. हरमन ने तेजी से रन बनाए, जबकि डी जॉर्जी ने उनका अच्छा साथ देते हुए 84 गेंदों पर 72 रन बनाए.
साउथ अफ्रीका ने खड़ा किया बड़ा स्कोर
हरमन के आउट होने के बाद डेवाल्ड ब्रेविस और कॉर्बिन बॉश ने तेजी से रन बनाकर साउथ अफ्रीका को 348 रन तक पहुंचाया. नामीबिया के लिए रूबेन ट्रंपेलमैन सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 68 रन देकर 4 विकेट लिए. जे.जे. स्मिट और गेरहार्ड इरास्मस को एक-एक सफलता मिली. हरमन इससे पहले साउथ अफ्रीका के लिए 6 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और अब वनडे डेब्यू पर 150 रन बनाकर उन्होंने शानदार अंदाज में अपनी जगह बनाई है.