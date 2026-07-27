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6 साल की उम्र में हुई गंभीर बीमारी, माता-पिता को नहीं पड़ा फर्क, हॉकी खेलने भेजा, आज है दुनिया का बेस्ट फील्डर

साउथ अफ्रीका के महान क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने बचपन में गंभीर बीमारी का सामना किया, लेकिन माता-पिता के प्रोत्साहन और हॉकी से मिली ट्रेनिंग ने उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन फील्डर बना दिया. 27 जुलाई को वह अपना जन्मदिन मना रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 27, 2026 3:35:12 PM IST

जोंटी रोड्स दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में से एक हैं.
जोंटी रोड्स दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में से एक हैं.


साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर जोंटी रोड्स का नाम दुनिया के सबसे महान फील्डरों में लिया जाता है. 27 जुलाई 1969 को साउथ अफ्रीका के पीटरमैरिट्जबर्ग में जन्मे जोंटी रोड्स ने अपनी शानदार फील्डिंग से क्रिकेट की तस्वीर ही बदल दी. आज भी उनकी फुर्ती, तेज रफ्तार और हैरतअंगेज कैच के कई वीडियो यबट्यूब पर हैं. आज 27 जुलाऊ को जोंटी अपना 57वां जन्मदिन सेलीब्रेट कर रहे हैं.

बहुत कम लोग जानते हैं कि जोंटी रोड्स का बचपन आसान नहीं था. जब वह सिर्फ छह साल के थे, तब उन्हें मिरगी की बीमारी हो गई थी. इस बीमारी के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. हालांकि उनके माता-पिता ने हार नहीं मानी और उन्हें घर में बैठाने के बजाय हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया. यही फैसला आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ.

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हॉकी ने बनाया दुनिया का सबसे बेहतरीन फील्डर

जोंटी रोड्स ने अपने शुरुआती दिनों में हॉकी में भी शानदार प्रदर्शन किया और साउथ अफ्रीका का जूनियर स्तर पर प्रतिनिधित्व किया. हॉकी से मिली फिटनेस और फुर्ती ने उन्हें क्रिकेट मैदान पर अलग पहचान दिलाई. एक लोकल क्रिकेट मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें नेशनल टीम में शामिल किया गया. उनकी बिजली जैसी तेजी, शानदार डाइव और सटीक थ्रो ने फील्डिंग के नए मानक स्थापित किए. इसके बाद दुनिया भर के क्रिकेटरों ने भी फील्डिंग को उतनी ही गंभीरता से लेना शुरू किया जितनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को दी जाती थी.

करियर में बनाया अलग मुकाम

जोंटी रोड्स ने साउथ अफ्रीका के लिए 52 टेस्ट और 245 वनडे मैच खेले. इस दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 8,400 से अधिक रन बनाए और वनडे क्रिकेट में 130 से ज्यादा कैच लपके. भले ही उन्हें महान बल्लेबाज के रूप में नहीं जाना गया, लेकिन उनकी फील्डिंग ने कई मैचों का रुख बदल दिया. आज भी जोंटी रोड्स को क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन फील्डर माना जाता है. उनकी कहानी यह साबित करती है कि कठिन परिस्थितियों को मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता में बदला जा सकता है.

Tags: jonty rhodes
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