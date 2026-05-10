Home > खेल > RR vs GT: 1 नो बॉल, 4 वाइड… जोफ्रा आर्चर ने डाला IPL का सबसे लंबा ओवर, 4 ओवर में 76 रन भी दे चुके

RR vs GT: 1 नो बॉल, 4 वाइड… जोफ्रा आर्चर ने डाला IPL का सबसे लंबा ओवर, 4 ओवर में 76 रन भी दे चुके

Jofra Archer Unwanted Record: राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया. आर्चर ने गुजरात के खिलाफ पहले ओवर को पूरा करने के लिए 11 गेंदें लीं. यह आईपीएल का सबसे लंबा ओवर है.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 10, 2026 11:39:21 AM IST

जोफ्रा आर्चर का शर्मनाक रिकॉर्ड.
जोफ्रा आर्चर का शर्मनाक रिकॉर्ड.


Jofra Archer Unwanted Record: राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. आईपीएल 2026 के इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर पहला ओवर डालने आए. आर्चर की पहली गेंद पर गुजरात के सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन ने चौका लगाया. इसके बाद जो हुआ, उसे आईपीएल इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा. जोफ्रा आर्चर ने इस ओवर को पूरा करने के लिए कुल 11 गेंदें फेंकी. आर्चर ने इस ओवर में 4 वाइड और एक नो बॉल डाली. इसी के साथ जोफ्रा आर्चर आईपीएल इतिहास में सबसे लंबा ओवर डालने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज बन गए हैं.

जोफ्रा आर्चर के ओवर में क्या-क्या हुआ?

जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर साईं सुदर्शन ने चौका लगाया. इसके बाद दूसरी गेंद वाइड डाली, जिसके बाद अगली गेंद पर 1 रन आया. फिर आर्चर ने नो बॉल फेंकी. इसके बाद आर्चर ने लगातार 3 वाइड गेंदें डालीं. फिर आखिर में उन्होंने 3 लगातार लीगल डिलीवरी फेंकी, जिसके बाद उनका ओवर खत्म हुआ. इस तरह आर्चर ने 4 वाइड और 1 नो बॉल के साथ पहले ही ओवर में कुल 11 गेंदें डालीं. यह आईपीएल में आर्चर का सबसे महंगा पहला ओवर भी बन गया, जिसमें उन्होंने 18 रन लुटाए. साथ ही आईपीएल का संयुक्त रूप से सबसे लंबा ओवर है. इससे पहले तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह भी 11 गेंदों का ओवर डाल चुके हैं.

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4 ओवर में लुटा चुके 76 रन

जोफ्रा आर्चर ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सबसे लंबा ओवर डालने का रिकॉर्ड बनाया. पिछले साल जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा स्पेल डालने का शर्मनाक रिकॉर्ड भी बनाया था. IPL 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में जोफ्रा आर्चर ने 19 की इकॉनमी से रन खर्च किए थे. उन्होंने 4 ओवर में 76 रन लुटाए थे, जबकि कोई भी विकेट नहीं लिया था. यह आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा स्पेल है.

राजस्थान को मिली करारी हार

गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी राजस्थान की टीम 152 रनों पर ही ढेर हो गई. इस मुकाबले में जोफ्रा आर्चर ने 3 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 46 रन खर्च किए.

Tags: IPL 2026jofra archer
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