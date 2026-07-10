जोफ्रा आर्चर ने पहले ही पढ़ लिया था सूर्यवंशी का खेल? IPL में दिया था हिंट, अब दुनिया के सामने किया ‘एक्सपोज’

Vaibhav Sooryavanshi vs Jofra Archer: भारतीय टीम के 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए इंटरनेशनल करियर की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में डेब्यू करने के बाद उन्होंने अभी तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से कुल 42 रन बनाए हैं. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) एक भी बार 15 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाए. दिलचस्प बात यह रही है कि इन 3 पारियों में 2 बार वैभव सूर्यवंशी को उनके IPL टीममेट जोफ्रा आर्चर ने ही आउट किया. आर्चर ने पिछले दोनों मैचों में एक ही तरीके से वैभव सूर्यवंशी को अपने जाल में फंसाया. उन्होंने दोनों बार सूर्यवशी को शॉर्ट बॉल पर अपना शिकार बनाया, जिसका जवाब वैभव सूर्यवंशी के पास नहीं था.

चौथे टी20 में कैसे किया आउट?

भारत बनाम इंग्लैंड के चौथे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी 10 गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हुए. इस पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया. इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने सूर्यवंशी को अपने जाल में फंसाया. जोफ्रा आर्चर ने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर शॉर्ट-ऑफ-लेंथ गेंद डाली, जिस पर वैभव सूर्यवंशी ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन सही से टाइम नहीं कर पाए. गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई, जिसे मिड-ऑन पर खड़े सैम करन ने आसानी से लपक लिया.

आर्चर ने सूर्यवंशी को पहले ही पढ़ा था!

क्रिकेट के गलियारों में चर्चा है कि जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) ने वैभव सूर्यवंशी के खेल को काफी पहले ही पढ़ लिया था. दरअसल, वे दोनों आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं. इस दौरान जोफ्रा आर्चर और वैभव सूर्यवंशी ने अक्सर नेट्स में एक-दूसरे का सामना किया है. ऐसे में जोफ्रा आर्चर को सूर्यवंशी की कमजोरी के बारे में अच्छे से पता है. आईपीएल 2026 के दौरान जब वैभव सूर्यवंशी दुनिया के स्टार गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तो जोफ्रा आर्चर ने उनकी कमजोरी पूछी गई थी.

इस पर जोफ्रा आर्चर ने मजेदार जवाब दिया था. आर्चर ने कहा कि वह आईपीएल के बाद बताएंगे कि वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ कैसा गेंदबाजी प्लान होना चाहिए. अब इंटरनेशनल क्रिकेट में जब वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर सामने आए, तो उन्होंने अपने प्लान का इस्तेमाल करके दिखाया. इस लड़ाई में जोफ्रा आर्चर ने 2 बार वैभव सूर्यवंशी को हराया.

चौथे टी20 में भारत को बुरा हाल

वहीं, मैच की बात करें, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर के नाबाद 80 रनों की मदद से 158 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड ने सिर्फ 13.5 ओवर में टारगेट चेज कर लिया. इंग्लैंड की ओर से कप्तान हैरी ब्रूक ने नाबाद 79 रन और फिल साल्ट ने 59 रनों की पारी खेली. इसी के साथ इंग्लैंड ने 12 सालों बाद भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज अपने नाम कर ली है.