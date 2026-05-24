IPL Playoff की जंग खत्म! जोफ्रा आर्चर ने बल्ले से मचाया गदर, गेंद से बरपाया कहर; MI के साथ इन 2 टीमों का भी खेल खत्म

MI vs RR: जोफ्रा आर्चर के धमाकेदार ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मुंबई इंडियंस (MI) को उनके ही घर यानी वानखेड़े स्टेडियम में 30 रनों से हरा दिया. इस करो या मरो वाले मुकाबले में जीत दर्ज कर राजस्थान ने प्लेऑफ का टिकट पक्का कर लिया है. अब 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा.

शुरुआत में फंसी थी राजस्थान, आर्चर ने पलटा मैच

दोपहर के इस मैच में पिच थोड़ी धीमी खेल रही थी. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की शुरुआत खराब रही और उसके दोनों इन-फॉर्म ओपनर्स सस्ते में पवेलियन लौट गए. मिडिल ओवर्स में भी मुंबई के गेंदबाजों ने सधी हुई लेंथ और धीमी गति की गेंदों से रन गति पर ब्रेक लगा दिया. यशस्वी जायसवाल 27 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 1 रन बना सके. पावरप्ले की आखिरी गेंद पर जब रियान पराग (15) भी आउट हुए, तब राजस्थान 54 रनों पर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी.

इसके बाद दासुन शनाका ने 15 गेंदों में 29 और ध्रुव जुरेल ने 26 गेंदों में 38 रन बनाकर पारी को संभाला. लेकिन जब तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, तब राजस्थान ने सबको चौंकाते हुए शुभम दुबे और इम्पैक्ट प्लेयर रवींद्र जडेजा से पहले जोफ्रा आर्चर को नंबर 7 पर प्रमोट कर दिया. आर्चर ने इस फैसले को सही साबित करते हुए महज 15 गेंदों में 3 छक्के उड़ाकर 32 रनों की आतिशी पारी खेली. आर्चर ने अपने लंबे कद का फायदा उठाते हुए खड़े-खड़े बेहतरीन शॉट्स लगाए. उनकी इस पारी के दम पर राजस्थान ने आखिरी 5 ओवर्स में 73 रन कूटे और टीम का स्कोर 200 के पार पहुंच गया.

आर्चर का गेंद से डबल अटैक

बल्लेबाजी में जलवा दिखाने के बाद आर्चर जब गेंदबाजी करने आए, तो उन्होंने मुंबई के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. रोहित शर्मा को उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जो टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली और रोहित चकमा खाकर अपना विकेट गंवा बैठे. इसके बाद नमन धीर को उन्होंने एक तेज लेग कटर पर क्लीन बोल्ड कर दिया.

दूसरी छोर से नांद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा ने भी घातक गेंदबाजी की. बर्गर ने रयान रिकलटन को आउट किया, तो वहीं बृजेश शर्मा ने एक नीची रहती हुई जादुई गेंद पर तिलक वर्मा के डंडे उड़ा दिए. महज 38 रन पर 4 विकेट गिरते ही मुंबई की टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी.

आखिरी ओवर्स में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कुछ बड़े शॉट्स खेलकर मैच में रोमांच लाने की कोशिश की. जब हार्दिक खतरनाक दिख रहे थे, तब आर्चर दोबारा गेंदबाजी पर आए और अपनी एक परफेक्ट हार्ड-लेंथ गेंद पर हार्दिक को आउट कर मुंबई की उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ दिया. आर्चर ने अपने 4 ओवर्स में महज 17 रन देकर 3 विकेट झटके. मुंबई की टीम निर्धारित ओवर्स में लक्ष्य से 30 रन पीछे रह गई और राजस्थान ने शान से प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली.