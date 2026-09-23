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Joe Root: रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, इस मामले में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज

Joe Root 23,000 International Runs: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 23,000 रन पूरे कर लिए हैं. इसी के साथ वो दुनिया के सिर्फ 8वें ऐसे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 23, 2026 11:37:49 AM IST

जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 23,000 रन पूरे किए.
जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 23,000 रन पूरे किए.


Joe Root 23,000 International Runs: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने 89 रन से जीत दर्ज कर 1-0 से बढ़त बना ली. इस मुकाबले में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) ने 52 गेंद पर 44 रन बनाए. इस पारी के दौरान रूट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 23,000 रन पूरे कर लिए. वह ऐसा करने वाले इंग्लैंड के पहले और दुनिया के सिर्फ 8वें बल्लेबाज हैं. श्रीलंका के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम 176 के स्कोर पर ही ढेर हो गई. इसके चलते इंग्लैंड ने 89 रन से मैच अपने नाम कर लिया.

रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

जो रूट ने अपनी 44 रनों की पारी के साथ ही भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. दरअसल, जो रूट ने अपने 23,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने के लिए 521 पारियां लीं. वह ये कारनामा करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं. सचिन तेंदुलकर ने यह कारनामा 522 पारियों में किया था. वहीं, इस मामले में सबसे आगे विराट कोहली हैं, जिन्होंने महज 490 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था.

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सबसे तेज 23,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले बल्लेबाज

  • 490 पारियां – विराट कोहली (भारत)
  • 521 पारियां – जो रूट (इंग्लैंड)
  • 522 पारियां – सचिन तेंदुलकर (भारत)
  • 544 पारियां – रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
  • 551 पारियां – जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)
  • 568 पारियां – कुमार संगकारा (श्रीलंका)
  • 576 पारियां – राहुल द्रविड़ (भारत)
  • 645 पारियां – महेला जयवर्धने (श्रीलंका)

खास क्लब में शामिल हुए जो रूट

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट 23,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. उनसे पहले सिर्फ 7 ही बल्लेबाज ये मुकाम हासिल कर पाए हैं. इसमें भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, कुमार संगकारा, महेला जयवर्धने, रिकी पोंटिंग और साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस शामिल हैं. अब जो रूट का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है. वह अभी तक 394 इंटरनेशनल मैच में 23,041 रन बना चुके हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

  • 34357 – सचिन तेंदुलकर
  • 28359 – विराट कोहली
  • 28016 – कुमार संगकारा
  • 27483 – रिकी पोंटिंग
  • 25957 – महेला जयवर्धने
  • 25534 – जैक्स कैलिस
  • 24208 – राहुल द्रविड़
  • 23041 – जो रूट

कैसा रहा इंग्लैंड-श्रीलंका का पहला वनडे?

मैच की बात करें, तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.1 ओवर में 265 रन बनाए. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने 67 रनों की पारी खेली. उनके अलावा विल जैक्स ने नाबाद 46 रन बनाए, जबकि जो रूट ने 44 रनों की पारी खेली. वहीं, जोस बटलर ने भी 31 और बेन डकेट ने 32 रनों का योगदान दिया. इसके जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम 176 के स्कोर पर सिमट गई. श्रीलंका की ओर से दुनिथ वेल्लालागे ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए. उनके अलावा कुसल मेंडिस ने 42 रनों की पारी खेली, जबकि पथुम निसंका ने 27 रन बनाए.

Tags: joe rootsachin tendulkar
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