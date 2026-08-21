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PAK VS ENG: जो रूट ने तो कमाल कर दिया, सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली, रिकॉर्ड भी तोड़ने के करीब

जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में 66 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर के 68 टेस्ट अर्धशतक के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की. रूट ने यह उपलब्धि सचिन से 33 मैच कम खेलकर हासिल की. अब उनकी नजर घरेलू टेस्ट क्रिकेट में रिकी पोंटिंग के सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड पर है.

By: Satyam Sengar | Published: August 21, 2026 1:11:23 AM IST

जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड.
जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड.


PAK VS ENG: जो रूट ने 20 अगस्त को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंग्ले में खेले जा रहे पहले टेस्ट की दूसरी पारी में रूट ने 112 गेंदों पर 66 रन बनाए. इस पारी के साथ उनके टेस्ट क्रिकेट में 68 अर्धशतक हो गए हैं. अब वह इस मामले में सचिन तेंदुलकर के बराबर पहुंच गए हैं. खास बात यह है कि रूट ने यह उपलब्धि सचिन से 33 मैच कम खेलकर हासिल की है.

इंग्लैंड को 171 रन के लक्ष्य का पीछा करना था और टीम ने 48 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद जो रूट ने जॉर्डन कॉक्स के साथ मिलकर पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों के बीच 204 गेंदों पर 150 रन की शानदार साझेदारी हुई. रूट ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके लगाए और पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार टाइमिंग दिखाई. उन्होंने खराब गेंदों को आसानी से बाउंड्री के बाहर भेजा और दबाव में भी अपना स्वाभाविक खेल जारी रखा.

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खुर्रम शहजाद ने रूट की पारी पर लगाया ब्रेक
जो रूट की शानदार पारी का अंत खुर्रम शहजाद ने किया. रूट ने गेंद को मिडविकेट की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकाकर सीधे घुटने के पैड से जा टकराई. पाकिस्तान ने एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर ने रूट को आउट दे दिया. इंग्लैंड के बल्लेबाज ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में तीनों रेड लाइट दिखाई दीं. इसके बाद फैसला बरकरार रहा और रूट 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी, अब एक और बड़ी उपलब्धि करीब
जो रूट ने 167 टेस्ट मैचों में 68 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी. रूट के नाम अब 14,180 टेस्ट रन और 41 शतक हैं, जबकि सचिन ने अपने करियर में 15,921 रन और 51 शतक बनाए थे. रूट के पास इस मैच में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. उन्हें घरेलू टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 13 रन की जरूरत है.

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