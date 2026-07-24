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27 मैच हारे, 11 रहे ड्रॉ… फिर भी जो रूट को कप्तान बनाने के पीछे पड़ा इंग्लैंड, हैरी ब्रूक होंगे अनदेखा

बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम की टेस्ट कप्तानी एक बार फिर जो रूट को मिल सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रूट पाकिस्तान के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे. हैरी ब्रूक की जगह अनुभवी रूट पर भरोसा जताया गया है.

By: Satyam Sengar | Published: July 24, 2026 6:44:16 PM IST

जो रूट बनेंगे इंग्लैंड के कप्तान?
जो रूट बनेंगे इंग्लैंड के कप्तान?


Joe Root May Captain England: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट एक बार फिर टेस्ट टीम की कप्तानी संभालने के करीब हैं. इंग्लैंड की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सेलेक्टर्स ने रूट पर दोबारा भरोसा जताने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि वह अगले महीने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम की कप्तानी करेंगे.

जो रूट इससे पहले 2017 से 2022 तक इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान रह चुके हैं. लगातार खराब नतीजों के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी. हालांकि जून 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उन्होंने एक बार फिर टीम की कमान संभाली थी, लेकिन उस मुकाबले में इंग्लैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा था. इसके बावजूद बोर्ड उनके अनुभव पर भरोसा जता रहा है.

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हैरी ब्रूक की जगह रूट को मिल सकती है जिम्मेदारी

बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक को टेस्ट कप्तानी का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था. लेकिन द एथलेटिक की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने फिलहाल जो रूट को दोबारा टेस्ट कप्तानी सौंपने का फैसला किया है. साथ ही पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्कस ट्रेस्कोथिक को पाकिस्तान सीरीज के लिए अंतरिम मुख्य कोच बनाए जाने की भी संभावना है.

कप्तानी में शानदार रिकॉर्ड रखते हैं जो रूट

जो रूट ने अब तक इंग्लैंड की कप्तानी में 65 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें टीम ने 27 मुकाबले जीते, 27 हारे और 11 मैच ड्रॉ रहे. वह इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी हैं. कप्तान के रूप में उन्होंने 5,418 रन बनाए हैं, जो किसी भी इंग्लिश कप्तान द्वारा सर्वाधिक हैं. इस दौरान उन्होंने 14 शतक और 27 अर्धशतक भी लगाए. पाकिस्तान के खिलाफ संभावित वापसी के साथ इंग्लैंड एक बार फिर उनके अनुभव का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहा है.

Tags: joe root
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