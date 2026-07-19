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जो रूट का बड़ा कारनामा, तोड़ डाला सचिन तेंदुलकर का सालों पुराना रिकॉर्ड, विराट भी छूटे पीछे

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद 74 रन बनाकर नया इतिहास रच दिया. वह लगातार छह वनडे पारियों में 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 19, 2026 9:02:42 PM IST

जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड.
जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड.


Joe Root Breaks Sachin Tendulkar: भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में नाबाद 74 रन की शानदार पारी खेली और वनडे क्रिकेट में लगातार छह पारियों में 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए. उनकी इस पारी की बदौलत इंग्लैंड ने मजबूत स्कोर खड़ा किया और भारत के सामने 388 रन का बड़ा लक्ष्य रखा.

जो रूट बल्लेबाजी करने तब आए, जब इंग्लैंड का स्कोर 31वें ओवर में 192/1 था. शुरुआत में उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी की और एक-एक रन लेकर पारी को आगे बढ़ाया. इसके बाद आखिरी ओवरों में उन्होंने तेजी से रन बटोरे. भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की गैरमौजूदगी का भी उन्होंने पूरा फायदा उठाया और इंग्लैंड की पारी को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.

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सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के खास क्लब में पहुंचे
जो रूट अब वनडे इतिहास में लगातार 6 या उससे अधिक 50+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के 13वें बल्लेबाज बन गए हैं. भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अपने वनडे करियर में लगातार पांच पारियों में ही 50 से ज्यादा रन बना सके थे. वहीं विराट कोहली ने लगातार पांच या उससे अधिक 50+ स्कोर बनाने का कारनामा पांच अलग-अलग मौकों पर किया है.

अब जावेद मियांदाद के रिकॉर्ड पर नजर
वनडे क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के नाम है. उन्होंने 1987 में लगातार नौ पारियों में 50 या उससे अधिक रन बनाए थे. दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के इमाम-उल-हक हैं, जिन्होंने 2021-22 के दौरान लगातार सात 50+ स्कोर बनाए थे. जो रूट का रिकॉर्ड अभी भी जारी है और सितंबर में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में उनके पास इस उपलब्धि को और आगे बढ़ाने का मौका होगा.

Tags: home-hero-pos-2joe rootsachin tendulkar
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