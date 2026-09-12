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जो रूट ने तोड़ डाला सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने, रचा इतिहास

जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में इतिहास रचते हुए सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 69वीं फिफ्टी लगाकर सचिन के 68 अर्धशतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा.

By: Satyam Sengar | Published: September 12, 2026 6:31:46 PM IST

जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास.
जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास.


नई दिल्ली. इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए टेस्ट मैच के चौथे दिन रूट ने सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इंग्लैंड की दूसरी पारी में रूट ने 57 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने मोहम्मद इमरान की गेंद पर चौका लगाकर टेस्ट करियर की 69वीं फिफ्टी पूरी की.

इससे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम था. सचिन ने अपने शानदार टेस्ट करियर में 68 बार 50 या उससे ज्यादा रन की पारी खेली थी. अब जो रूट 69 अर्धशतकों के साथ इस सूची में सबसे आगे निकल गए हैं. वेस्टइंडीज के शिवनरेन चंद्रपॉल 66 अर्धशतकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं. वहीं, एलन बॉर्डर और राहुल द्रविड़ के नाम 63-63 अर्धशतक हैं. ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने टेस्ट में 62 फिफ्टी लगाई हैं.

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एजबेस्टन में भी रूट ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड
जो रूट ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान एक और खास रिकॉर्ड बनाया. वह एजबेस्टन में टेस्ट क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए. यह चौथा मैदान है, जहां रूट ने टेस्ट में 1000 से अधिक रन पूरे किए हैं. इससे पहले उन्होंने लॉर्ड्स में 2203, मैनचेस्टर में 1128 और द ओवल में 1050 रन बनाए हैं. इस उपलब्धि के साथ रूट ने रिकी पोंटिंग और जैक कैलिस के खास क्लब में भी जगह बना ली.

इंग्लैंड ने पाकिस्तान का किया क्लीन स्वीप
रूट ने दूसरी पारी में 69 गेंदों पर नाबाद 62 रन बनाकर इंग्लैंड को 8 विकेट से जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया. पाकिस्तान पहली पारी में केवल 133 रन पर सिमट गया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 453 रन बनाए. दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 449 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड के सामने बड़ा लक्ष्य नहीं रख सका. इंग्लैंड ने 25वें ओवर में ही दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. इससे पहले उसने हेडिंग्ले में पहला टेस्ट 103 रन और लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट 194 रन से जीता था.

Tags: joe root
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