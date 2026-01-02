Home > क्रिकेट > क्या जो रूट तोड़ पाएंगे सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड? 35 की उम्र तक दोनों के आंकड़ों की तुलना

क्या जो रूट तोड़ पाएंगे सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड? 35 की उम्र तक दोनों के आंकड़ों की तुलना

Joe Root: मंगलवार (30 दिसंबर) को इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने अपना 35वां जन्मदिन मनाया है. 35 साल की उम्र में जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है. यही वजह है कि अब उनकी तुलना क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर से की जा रही है.

Published: January 2, 2024 4:25:36 PM IST

Joe Root And Sachin Tendulkar
Joe Root And Sachin Tendulkar


Joe Root: मंगलवार (30 दिसंबर) को इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने अपना 35वां जन्मदिन मनाया है. 35 साल की उम्र में जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है. यही वजह है कि अब उनकी तुलना क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर से की जा रही है. सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 200 टेस्ट मैच खेले और रिकॉर्ड 15,921 रन बनाए. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. हालांकि जो रूट के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. हालांकि क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से जो रूट सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा पीछे नहीं है.

दोनो में से कौन आगे?

अगर हम देखें कि 35 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर अपने करियर में कहां थे और जो रूट कहां है? तो सचिन रूट से पीछे नजर आते है. 35 साल की उम्र तक सचिन तेंदुलकर ने कुल 147 टेस्ट मैच खेले थे और 55.31 की औसत से 11,782 रन बनाए थे. इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने 39 शतक और 49 अर्धशतक लगाए थे. दूसरी ओर  जो रूट ने 35 साल की उम्र तक अपने करियर में कुल 162 टेस्ट मैच खेले हैं और 50.83 की औसत से 13,777 रन बनाए है. इस दौरान रूट ने 40 शतक और 66 अर्धशतक लगाए है. आंकड़े साफ दिखाते हैं कि 35 साल की उम्र में रूट ने न सिर्फ सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा मैच खेले हैं, बल्कि रन, शतक और अर्धशतक के मामले में भी उनसे आगे है. हालांकि जो रूट का औसत सचिन तेंदुलकर से कम है.

सचिन से कितना पीछे रूट?

अगर जो रूट इसी शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी करते रहे और टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देते रहे, तो वह सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच जाएंगे. जो रूट अभी सचिन तेंदुलकर के कुल रनों से 2144 रन पीछे है. सचिन ने अपने करियर में कुल 51 टेस्ट शतक लगाए थे, जबकि रूट के नाम अभी 40 टेस्ट शतक है. कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अगर रूट भी सचिन तेंदुलकर की तरह 40 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे, तो वह तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ सकते है. जो रूट सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन 2025 उनके लिए एक शानदार साल रहा है. वह इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी रन बनाने के मामले में शुभमन गिल और केएल राहुल के बाद तीसरे नंबर पर है.

