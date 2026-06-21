Joe Root ने रचा इतिहास, टेस्ट में पूरे किए 14000 रन, अब सचिन तेंदुलकर के ‘सिंहासन’ पर नजर

Joe Root Creates History: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान टेस्ट में अपने 14 हजार रन पूरे कर लिए. इसी के साथ वह दुनिया के सिर्फ दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. अब उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 15 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं.

जो रूट (Joe Root) न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं. बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी में जो रूट को दूसरे टेस्ट मैच में कप्तानी सौंपी गई है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 46 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 75 रन बना लिए हैं और क्रीज पर मौजूद हैं.

सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर रूट की नजर

इंग्लैंड के 35 साल के बल्लेबाज जो रूट की नजरें अब भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के रिकॉर्ड पर है. सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड है. सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट में 329 पारियों में 15,921 रन दर्ज हैं. वहीं, जो रूट इस महारिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की चौथी पारी में सिर्फ 2 रन लेते ही अपने 14 हजार रन पूरे कर लिए.

चौथे दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट ने 75 रन बनाए. ऐसे में अब रूट के नाम टेस्ट में 14,073 रन हो गए हैं. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जो रूट को सिर्फ 1,848 रन की जरूरत है. वह अभी जिस फॉर्म में चल रहे हैं, उस हिसाब से अगले 1-2 सालों में ही वह सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे.

टेस्ट में सबसे ज्यादा रन

15921- सचिन तेंदुलकर

14073- जो रूट

13378- रिकी पोंटिंग

13289- जैक कैलिस

13288- राहुल द्रविड़

कैसा रहा दूसरे टेस्ट का हाल?

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच में ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 391 रन बनाए, जिसमें ग्लेन फिलिप्स का शतक आया. इसके जवाब में इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 291 रन बनाए, जिससे न्यूजीलैंड को 100 रनों की बढ़त मिल गई. फिर न्यूजीलैंड ने मैच की तीसरी पारी में 362 रन बनाए. इसमें हेनरी निकल्स ने 121 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रचिन रविंद्र ने 76 रन और डेरिल मिचेल ने 68 रनों की पारी खेली. इससे इंग्लैंड को चौथी पारी में 462 रनों का टारगेट मिला. इंग्लैंड ने टारगेट का पीछा करते हुए चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 182 रन बना लिए हैं. फिलहाल इंग्लैंड को जीत के लिए 281 रन की जरूरत है.