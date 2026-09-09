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PAK vs ENG: जो रूट ने रचा इतिहास,रिकी पोंटिंग, स्टीव वॉ को छोड़ा पीछे, कर डाला गजब कारनामा!

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में उतरते ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. रूट 169 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया है. अब उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 9, 2026 5:47:01 PM IST

जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास.
जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास.


जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. पाकिस्तान के खिलाफ बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर बुधवार 9 सितंबर को शुरू हुए तीसरे और आखिरी टेस्ट में उतरते ही रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए. यह रूट का 169वां टेस्ट मैच है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने करियर में 168-168 टेस्ट मैच खेले थे.

रूट ने दिसंबर 2012 में भारत के खिलाफ नागपुर टेस्ट से इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल किया. टेस्ट क्रिकेट में उनसे ज्यादा मैच सिर्फ भारत के सचिन तेंदुलकर और इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने खेले हैं. सचिन ने 200 टेस्ट मैच खेले, जबकि एंडरसन ने 2003 से 2024 के बीच इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट मुकाबलों में हिस्सा लिया.

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अर्धशतक के रिकॉर्ड पर रूट की नजर
एजबेस्टन टेस्ट में रूट के पास एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 68 अर्धशतक लगाए हैं और वह इस मामले में सचिन तेंदुलकर के बराबर हैं. अगर रूट इस मुकाबले में एक और अर्धशतक लगा देते हैं, तो वह सचिन को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. इसके अलावा इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती दोनों टेस्ट जीत लिए हैं, इसलिए रूट की नजर सीरीज में 3-0 की क्लीन स्वीप पर भी होगी.

इंग्लैंड में 12 हजार रन से सिर्फ 72 रन दूर
पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला रूट के लिए एक और खास वजह से यादगार है. यह इंग्लैंड में तीनों फॉर्मेट मिलाकर उनका 200वां इंटरनेशनल मैच है. रूट ने इंग्लैंड की धरती पर अब तक 11,928 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. उन्हें 12 हजार रन पूरे करने के लिए सिर्फ 72 रन की जरूरत है. ऐसा करने पर वह इंग्लैंड में 12 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. एक देश में 12 हजार या उससे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर सबसे आगे हैं. उन्होंने भारत में 258 मैचों में 14,192 रन बनाए थे.

Tags: joe rootPakistan vs England
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