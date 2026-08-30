49 की उम्र में डेब्यू, 51 में 5 विकेट हॉल, कौन हैं जोआन हिक्स? जिन्होंने तोड़ा 94 साल पुराना रिकॉर्ड

Who Is Joanne Hicks: अक्सर 40 की उम्र तक बहुत से खिलाड़ी खेल से संन्यास लेकर अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं. हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं, जो 40 की उम्र के बाद भी मैदान पर अपना जलवा बिखेरते हैं. आयल ऑफ मैन की महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर जोआन हिक्स ने कुछ ऐसा ही किया है. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में नया कीर्तिमान रच दिया है, जो आज तक दुनिया का कोई भी पुरुष या महिला क्रिकेटर नहीं कर पाया. जोआन हिक्स ने गुरुवार (27 अगस्त) को इलफोव काउंटी में खेले गए वुमेन्स कॉन्टिनेंटल कप के ग्रुप-बी मुकाबले में 50 साल की उम्र पार करने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट हॉल ले लिया है. वह ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती खिलाड़ी बन गई हैं.

47 की उम्र में किया डेब्यू

महिला कॉन्टिनेंटल कप के मुकाबले में जोआन हिक्स (Joanne Hicks) ने ग्रीस के खिलाफ सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट चटकाए. इसी के साथ हिक्स 50 साल की उम्र पार करने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बन गई हैं. उन्होंने 51 साल और 171 दिन की उम्र में यह कारनामा किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड बर्ट आयरनमॉन्गर के नाम दर्ज था.

अब जोआन हिक्स ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उनकी इस घातक गेंदबाजी के दम पर आयल ऑफ मैन ने ग्रीस की पूरी टीम को सिर्फ 15 ओवरों में 52 रनों पर ढेर कर दिया. बता दें कि हिक्स ने 47 साल की उम्र में साल 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था.

94 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

जोआन हिक्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर बर्ट आयरनमॉन्गर का 94 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. आयरनमॉन्गर ने फरवरी 1932 में मेलबर्न टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49 साल और 314 दिन की उम्र में 6/18 के आंकड़े दर्ज किए थे. उन्होंने मैच की दोनों पारियों में 5 विकेट हॉल लिया था, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 72 रनों से विशाल जीत दर्ज की थी. अब यह रिकॉर्ड जोआन हिक्स ने तोड़ दिया है.

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कौन हैं जोआन हिक्स?

जोआन हिक्स आइल ऑफ मैन महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी दाएं हाथ की ऑफ-स्पिनर हैं. जोआन हिक्स ने साल 2022 में डेब्यू करने के बाद से ही वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. उन्होंने साल 2024 में 2 अलग-अलग मैचों में 5-5 विकेट लेने का कारनामा किया था. अब 51 साल की उम्र में भी वह क्रिकेट के मैदान पर अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपा रही हैं.