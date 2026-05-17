RCB को लगा सबसे बड़ा झटका, पंजाब मैच से ठीक पहले कप्तान रजत पाटीदार बाहर; इस खिलाड़ी को मिली कमान!

pbks vs rcb: डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) रविवार को जब पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में मैदान पर उतरेगी, तो टीम को एक बड़ा झटका लग सकता है. नियमित कप्तान रजत पाटीदार इस मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे. उनकी गैरमौजूदगी में विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा टीम की कमान संभालेंगे. यह मुकाबला आईपीएल 2025 के फाइनल का री-मैच भी है, जहां आरसीबी ने पंजाब को करीबी मुकाबले में हराकर अपना पहला खिताब जीता था.

आईपीएल के एक सूत्र ने आईएएनएस (IANS) से पाटीदार के न खेलने की पुष्टि करते हुए बताया, ‘रजत पाटीदार आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह जितेश आरसीबी की कप्तानी करेंगे. पाटीदार धर्मशाला जाने वाले आरसीबी के ट्रैवल वीडियो में भी नजर नहीं आए थे और उन्होंने टीम के दोनों प्रैक्टिस सेशन भी मिस किए हैं. हालांकि, वह हैदराबाद के खिलाफ होने वाले आरसीबी के आखिरी मैच तक वापसी कर लेंगे.’

आरसीबी के लिए बड़ा झटका

रजत पाटीदार इस सीजन में आरसीबी के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. उन्होंने 10 पारियों में 195 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 326 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं. ऐसे में पंजाब के खिलाफ उनके न होने से आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा खालीपन आ गया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह किसे मौका मिलता है.

प्लेऑफ का टिकट पक्का करने का मौका

आरसीबी इस समय पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चल रही है और लगातार दो जीत दर्ज कर धर्मशाला पहुंची है. आज पंजाब के खिलाफ जीत दर्ज करते ही टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. टीम को स्टार ओपनर फिल साल्ट की कमी भी खल रही है, जो उंगली की चोट के कारण इंग्लैंड से अब तक वापस नहीं लौटे हैं. इसका मतलब है कि उनकी जगह जैकब बेथेल ही विराट कोहली के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे.

कप्तान जितेश शर्मा पर होंगी नजरें

जितेश शर्मा के लिए कप्तानी का यह अनुभव नया नहीं है. आईपीएल 2025 के आखिरी दौर में भी उन्होंने आरसीबी की कमान संभाली थी. पिछले सीजन में रजत पाटीदार के इम्पैक्ट सब्सटिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होने के बाद, जितेश ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एक बेहद अहम प्लेऑफ मैच में टीम की अगुवाई की थी.

हालांकि, बतौर बल्लेबाज 2022 में डेब्यू करने के बाद से यह सीजन जितेश के लिए सबसे खराब रहा है. वह अब तक सिर्फ 90 रन ही बना सके हैं और 10 पारियों में 8 बार तेज गेंदबाजों का शिकार हुए हैं. अपनी आक्रामक फिनिशिंग के लिए मशहूर जितेश के पास कप्तान के तौर पर फॉर्म में लौटने और प्लेऑफ से ठीक पहले अपनी टीम को फ्रंट से लीड करने का यह बेहतरीन मौका है.