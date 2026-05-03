Home > क्रिकेट > क्या वैभव सूर्यवंशी ‘Unprofessional’ हैं? जितेश शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी पत्नी से बात करता है…

क्या वैभव सूर्यवंशी ‘Unprofessional’ हैं? जितेश शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी पत्नी से बात करता है…

जितेश शर्मा ने राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिए गए अपने ‘अनप्रोफेशनल’ बयान पर सफाई दी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया.

By: Satyam Senger | Published: May 3, 2026 6:22:28 PM IST

जितेश शर्मा ने वैभव के Unprofessional बयान पर तोड़ी चुप्पी.
जितेश शर्मा ने वैभव के Unprofessional बयान पर तोड़ी चुप्पी.


जितेश शर्मा ने राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिए गए अपने ‘अनप्रोफेशनल’ बयान पर सफाई दी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया और उनका इरादा 15 साल बल्लेबाज की आलोचना करना नहीं था. यह बयान तब चर्चा में आया जब जितेश ने पूर्व आरसीबी स्टार एबी डिविलियर्स के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान वैभव को लेकर यह टिप्पणी की थी. इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे युवा बल्लेबाज की प्रोफेशनल सोच पर सवाल के तौर पर देखा.

बाद में आरसीबी पॉडकास्ट पर बात करते हुए जितेश ने पूरे मामले की सच्चाई बताई और कहा कि उनका यह बयान उनकी वैभव के साथ करीबी दोस्ती की वजह से था. “वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. हम काफी करीब हैं और मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं.” जितेश ने बताया कि जब एबी डिविलियर्स ने उनसे पूछा कि कौन सा युवा खिलाड़ी भविष्य में भारत का बड़ा स्टार बन सकता है, तो उन्होंने तुरंत वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया. “मैंने एबी से कहा कि वैभव के पास तकनीक, मानसिकता और मेहनत करने की क्षमता है. वह तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए बड़ा खिलाड़ी बन सकता है. मैदान पर वह बहुत प्रोफेशनल दिखता है, लेकिन मैदान के बाहर वह अभी भी एक सामान्य बच्चा है.”

You Might Be Interested In

जितेश ने वैभव के मैदान के बाहर के स्वभाव के बारे में भी बताया और कहा कि वह बाकी बच्चों की तरह ही है. “वह 15 साल का बच्चा है जिसे आइसक्रीम बहुत पसंद है. वह मेरे कमरे में आता है और मेरे साथ आइसक्रीम खाता है. वह मेरे घर आता है, मेरी पत्नी से बात करता है और यूट्यूब वीडियो देखता है. हम बहुत करीब हैं, वह मेरे छोटे भाई जैसा है.”

जितेश ने लोगों से अपील की कि वैभव पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें और उसे अपना बचपन जीने दें. “लोग उससे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होने की उम्मीद करते हैं क्योंकि वह इस स्तर पर खेल रहा है, लेकिन वह अभी सिर्फ 15 साल का है. बच्चे को बच्चा रहने दो. मैं उससे कहता हूं कि टीवी देखो, जो खाना है खाओ और बस अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दो.”

Tags: IPL 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिल्ली में गर्मियों में घूमने के लिए 5 बेस्ट जगह

May 3, 2026

चेहरे पर टमाटर लगाने के 6 फायदे

May 3, 2026

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

May 3, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

May 2, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 2, 2026

कोरियन जैसी ‘ग्लास स्किन’ अब घर पर!

May 2, 2026
क्या वैभव सूर्यवंशी ‘Unprofessional’ हैं? जितेश शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी पत्नी से बात करता है…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या वैभव सूर्यवंशी ‘Unprofessional’ हैं? जितेश शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी पत्नी से बात करता है…
क्या वैभव सूर्यवंशी ‘Unprofessional’ हैं? जितेश शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी पत्नी से बात करता है…
क्या वैभव सूर्यवंशी ‘Unprofessional’ हैं? जितेश शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी पत्नी से बात करता है…
क्या वैभव सूर्यवंशी ‘Unprofessional’ हैं? जितेश शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी पत्नी से बात करता है…