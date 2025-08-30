Home > खेल > Jharkhand: CM सोरेन से मिले वाइचुंग भूटिया, फुटबॉल और खेलों के विकास को लेकर अहम चर्चा

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 30, 2025 22:05:28 IST

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट 
Jharkhand: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ी वाइचुंग भूटिया ने शिष्टाचार भेंट की। शनिवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान राज्य में खेलों, विशेषकर फुटबॉल के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल अवसंरचना को मजबूत करने पर लंबी चर्चा हुई।

झारखंड की नई खेल नीति खिलाड़ियों के सपनों को दे रही है पंख

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि झारखंड की नई खेल नीति खिलाड़ियों के सपनों को पंख दे रही है। इस नीति के तहत खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप, रोजगार, आधुनिक संसाधन और बेहतर कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेल को विशेष योजनाओं के जरिए बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, ताकि ग्रामीण इलाकों से निकलने वाली प्रतिभाओं को पहचान मिल सके और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सके।

वाइचुंग भूटिया ने मुख्यमंत्री को दिए अपने सुझाव 

वाइचुंग भूटिया ने मुख्यमंत्री को अपने सुझाव दिए और कहा कि झारखंड की धरती में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहां से कई खिलाड़ी निकलकर देश और दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि अगर सही दिशा में लगातार प्रयास जारी रहे तो आने वाले समय में झारखंड खेल जगत में एक मजबूत पहचान बना सकता है।

दिग्गज खिलाडियों का मार्गदर्शन और अनुभव आएगा झारखण्ड के काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि फुटबॉल झारखंड के युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय खेल है। सरकार लगातार खेलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वाइचुंग भूटिया जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का मार्गदर्शन और अनुभव झारखंड के खिलाड़ियों को नई दिशा देगा। इससे राज्य के युवाओं का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। 

सरकार खिलाडियों का हर स्तर पर करेगी सहयोग

सीएम हेमन्त सोरेन ने साफ कहा कि “झारखंड में खेल की अपार संभावनाएं हैं और सरकार हर स्तर पर खिलाड़ियों को अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गंभीर है। खेलों का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता है।”

फुटबॉल को लेकर नई नीतियां

खेल जगत से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस मुलाकात के बाद राज्य में खेलों, खासकर फुटबॉल को लेकर नई नीतियां और ठोस कदम सामने आ सकते हैं। वाइचुंग भूटिया जैसे अनुभवी खिलाड़ी की राय और सुझाव सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर और कारगर बना सकते हैं।

