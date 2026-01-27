23 साल में 400 रन का रिकॉर्ड! झारखंड के इस बल्लेबाज ने 43 चौके और 7 छक्कों से बनाया क्रिकेट का नया रिकॉर्ड

Rajan Deep 400 Runs in CK Nayudu Trophy: सीके नायडू ट्रॉफी अंडर-23 टूर्नामेंट में झारखंड के कप्तान राजन दीप ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया. उन्होंने मेघालय के खिलाफ मुकाबले में 400 रन की शानदार पारी खेली. सिर्फ 23 साल की उम्र में शनिवार को उन्होंने ये उपलब्धि पूरी की और अपनी टीम के लिए यादगार पारी खेली.

राजन ने अपनी पारी में 43 चौके और 7 छक्के लगाए. उन्होंने 400 रन बनाकर नाबाद लौटे और तभी पारी घोषित कर दी गई. इस तरह वे इस टूर्नामेंट में 400 रन की पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बने.

मुकाबले की शुरुआत और राजन की बड़ी साझेदारियां

मेघालय ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. झारखंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और टीम ने 33 रन पर दो विकेट गंवा दिए. लेकिन कप्तान राजन दीप ने तीसरे विकेट के लिए नकुल यादव के साथ 276 रन की जबरदस्त साझेदारी की. नकुल यादव 113 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद राजन ने कौनाइन कुरैश के साथ 155 रन की साझेदारी की और फिर नितेन पांडे के साथ 173 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. झारखंड ने अपनी पहली पारी 700 रन पर घोषित की. राजन ने अपनी पारी में 387 गेंदों का सामना किया और लगभग आधे रन बाउंड्री के जरिए बनाए. इसके अलावा उन्होंने 147 रन दौड़कर हासिल किए. उन्होंने मैदान के चारों ओर अपने शॉट्स से रन जुटाए.

टूर्नामेंट में दूसरी बार 400 रनों की पारी

हरियाणा के यशवर्धन दलाल के बाद राजन दीप इस टूर्नामेंट में 400 रन की पारी खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं. यशवर्धन ने 2024/25 सीजन में मुंबई के खिलाफ 428 नाबाद रन बनाए थे, जिससे उनकी टीम को बड़ी जीत मिली थी.

झारखंड की जीत में गेंदबाजों का योगदान

राजन की पारी के बाद अमित कुमार ने अपनी गेंदबाजी से मेघालय को परेशान किया. उन्होंने 18 ओवर में 54 रन देकर 7 विकेट झटके. पहली पारी में मेघालय 102 रन पर पूरी टीम आउट हो गई. दूसरी पारी में मेघालय ने थोड़ा संघर्ष दिखाया, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए. अमित कुमार ने दूसरी पारी में 1 विकेट लिया, जबकि तनिष ने 3 और हर्ष राज मनिषी ने 2-2 विकेट झटके.

मुकाबले का नतीजा

मेघालय को झारखंड के खिलाफ पारी और 337 रनों से हार का सामना करना पड़ा. राजन दीप की बल्लेबाजी और झारखंड के गेंदबाजों की शानदार टीम परफॉर्मेंस ने ये जीत सुनिश्चित की.