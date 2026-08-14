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टीम इंडिया को तगड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी एशिया कप, एशियन गेम्स से बाहर, BCCI ने रिप्लेसमेंट का किया ऐलान

जेमिमा रोड्रिग्स हैमस्ट्रिंग की गंभीर चोट के कारण एशिया कप और एशियन गेम्स से बाहर हो गई हैं. बीसीसीआई ने उनकी जगह प्रातिका रावल को टीम में शामिल किया है. यह टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: August 14, 2026 6:55:44 PM IST

जेमिमा रोड्रिग्स एशिया कप, एशियन गेम्स से बाहर.
जेमिमा रोड्रिग्स एशिया कप, एशियन गेम्स से बाहर.


Jemimah Rodrigues Ruled Out: भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम को एशिया कप और एशियन गेम्स से पहले बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स चोट के कारण दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. जेमिमा को इंग्लैंड में खेले जा रहे द हंड्रेड टूर्नामेंट के दौरान 3 अगस्त को दाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. इसके बाद उनकी जांच बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कराई गई. बीसीसीआई ने उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है.

बता दें कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम की जांच में जेमिमा की हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट की पुष्टि हुई. बोर्ड ने बताया कि उनकी चोट हाई-ग्रेड टियर है. इसी वजह से जेमिमा अब संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले एसीसी विमेंस एशिया कप और जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगी. 25 साल की जेमिमा इंग्लैंड में सदर्न ब्रेव की ओर से खेलते हुए चोटिल हुई थीं.

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प्रातिका रावल को मिला मौका
जेमिमा की जगह विमेंस सेलेक्शन कमिटी ने एशिया कप के लिए प्रातिका रावल को टीम में शामिल किया है. भारत एशिया कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगा. जेमिमा के बाहर होने से भारतीय टीम की बल्लेबाजी को बड़ा झटका लगा है. टीम को उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और अनुभव की कमी महसूस हो सकती है. अब प्रातिका रावल के पास खुद को साबित करने का अच्छा मौका होगा.

हरमनप्रीत कौर संभालेंगी टीम की कमान
एशिया कप के लिए भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर के हाथों में है, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान हैं. टीम में शेफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, जी. कमालिनी, अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़ और प्रातिका रावल शामिल हैं. भारतीय टीम की कोशिश एशिया कप में मजबूत प्रदर्शन करने और खिताब जीतने की होगी. जेमिमा की चोट के बाद अब उनकी वापसी पर भी सभी की नजरें रहेंगी.

Tags: home-hero-pos-5Jemimah Rodrigues
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