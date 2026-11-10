जेमिमा रोड्रिग्स की टीम इंडिया में वापसी, साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का एलान, इन प्लेयर्स की छुट्टी

Jemimah Rodrigues Comeback: भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स चोट से उबरने के बाद मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं. जेमिमा रोड्रिग्स को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. दरअसल, BCCI ने सोमवार (9 नवंबर) को साउथ अफ्रीका के ऑल फॉर्मेट दौरे के लिए टीम का एलान किया. स्मृति मंधाना को इन सभी टीमों का कप्तान बनाया गया है. वह पहली बार किसी टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम की कप्तानी करते दिखाई देंगी.

वहीं, पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर भी तीनों फॉर्मेट में खेलती नजर आएंगी. इस दौरे पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे. इस दौरे की शुरुआत 9 नव सीरीज 9 दिसंबर को एकमात्र टेस्ट मैच से शुरू होगा, जो गकेबेरहा में खेला जाएगा.

जेमिमा को तीनों टीमों में मिला मौका

चोट से उबरकर फिट हुईं जेमिमा रोड्रिग्स की भारतीय टीम में वापसी हुई है. उन्हें साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत की सभी 3 टीमों (टेस्ट, वनडे और टी20) में शामिल किया गया है. जेमिमा रोड्रिग्स पैर की मांसपेशियों में चोट से जूझ रही थीं, जिसकी वजह से वो एशिया कप, एशियन गेम्स में नहीं खेल पाई थीं. इसके अलावा जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में भी नहीं नजर आई थीं. अब वो दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापसी करने के लिए तैयार हैं. हाल ही में चोट से उबरने के बाद जेमिमा ने घरेलू टी20 टूर्नामेंट में मुंबई की ओर से वापसी की थी. उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक शानदार शतक भी लगाया.

इस खिलाड़ी का कटा पत्ता

जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना डेब्यू करने वाली तेज गेंदबाज जिंतिमानि कलिता को वनडे टीम में एक बार फिर मौका दिया गया है. हालांकि उन्हें टी20 टीम से बाहर रखा गया है. वहीं, टेस्ट में टीम में कलिता को पहली बार जगह मिली है. इसके अलावा ऑफ-स्पिनर श्रेयांका पाटिल को भी टी20 टीम में जगह नहीं मिली है. वहीं, चोट के कारण लॉर्ड्स में खेले गए ऐतिहासिक मैच से बाहर रहीं सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल की टेस्ट टीम में वापसी हुई है.

साउथ अफ्रीका दौरे का शेड्यूल

साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. एकमात्र टेस्ट मैच 9 दिसंबर से गकेबेरहा में खेला जाएगा. इसके बाद 16 से 22 दिसंबर तक पार्ल, केपटाउन और ब्लोमफोंटेन में वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. इसके अलावा टी20 सीरीज 26 से 30 दिसंबर तक बेनोनी और पोटचेफ्स्ट्रूम में खेली जाएगी.

तीनों फॉर्मेट के लिए भारतीय महिला टीम

भारतीय टेस्ट टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), श्री चरणी, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, जिंतिमणि कलिता और सायली सतघरे.

भारतीय वनडे टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, जिंतिमणि कलिता और सायली सतघरे.

भारतीय टी20 टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा (उपकप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, प्रेमा रावत, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और सायली सतघरे.