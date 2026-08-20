Jemimah Rodrigues: जेमिमा की नेटवर्थ का खुलासा, कमाई में कई क्रिकेटरों से आगे! कहां से आता है इतना पैसा?

Jemimah Rodrigues Net Worth | Jemimah Rodrigues salary: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने साल 2025 के महिला विश्व कप में भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी में बड़ा उछाल आया. अब जेमिमा (Jemimah Rodrigues) की नेटवर्थ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. सिर्फ 25 साल की उम्र में ही जेमिमा रोड्रिग्स करोड़ों रुपये की मालकिन बन गई हैं. उनकी नेटवर्थ भारत के कई पुरुष क्रिकेटर्स से भी ज्यादा है. वह बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा टी20 लीग्स और ब्रांड एंडोर्समेंट से काफी अच्छी कमाई करती हैं.

कितनी है जेमिमा की नेटवर्थ?

मैदान के बाहर अपनी मस्तीभरे स्वभाव के लिए मशहूर जेमिमा रोड्रिग्स भारतीय महिला क्रिकेट का बड़ा चेहरा बन चुकी हैं. साल 2025 तक उनकी कुल नेटवर्थ 8-15 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है. इसमें BCCI कॉन्ट्रैक्ट, मैच फीस, एंडोर्समेंट डील और लीग्स से होने वाली कमाई शामिल है. जेमिमा की सबसे ज्यादा कमाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और महिला प्रीमियर लीग (WPL) से मिलने वाली सैलरी से होती है. BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में जेमिमा को A ग्रेड खिलाड़ी के रूप में रखा है. इसके तहत उन्हें सालाना 50 लाख रुपये मिलते हैं.

किन जगहों से करती हैं कमाई?

BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स मैच फीस से भी अच्छी-खासी कमाई करती हैं. हर टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपये, वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपये और टी20 के लिए 3 लाख रुपये की मैच फीस मिलती है. हालांकि उनकी सबसे ज्यादा कमाई WPL से होती है. दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा को 2.20 करोड़ रुपये की सैलरी पर रिटेन किया है. वह पिछले कई सालों से इसी राशि पर दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं.

ब्रांड एंडोर्समेंट से कितनी मिलता है पैसा?

मौजूदा समय में जेमिमा रोड्रिग्स भारतीय महिला क्रिकेट के बड़े चेहरों में से एक हैं. खासकर युवा फैंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है. ऐसे में उन्हें दुनिया के कई बड़े ब्रांड से एंडोर्समेंट मिलते हैं. मौजूदा समय में जेमिमा कई बड़ी कंपनियों का चेहरा बन चुकी हैं, जिसमें हुंडई, रेड बुल, जिलेट और बोट जैसी इंटरनेशनल कंपनियां शामिल हैं.

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जेमिमा रोड्रिग्स का करियर

25 साल की जेमिमा रोड्रिग्स पिछले कुछ सालों से टीम इंडिया का अहम हिस्सा बनी हुई हैं. उन्होंने भारत के लिए अभी तक 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 339 रन बनाए हैं. वहीं, वनडे में जेमिमा ने 62 मैचों में 3 शतक और 8 अर्धशतक की मदद से 1,810 रन बनाए हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में जेमिमा के नाम 131 मैचों में 2,824 रन दर्ज हैं, जिसमें कुल 16 अर्धशतक शामिल हैं. फिलहाल जेमिमा चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रही हैं.