दोस्त के लिए करोड़ों की लीग को मारी ठोकर! क्रिकेट जगत की एक ऐसी दोस्ती; जिसे देख आप भी कहेंगे ‘बस एक ऐसा ही दोस्त चाहिए’

अगर भारतीय क्रिकेट में कोई दोस्ती ऐसी है जो ‘बेस्ट फ्रेंड्स’ वाली फीलिंग देती है, तो वह निस्संदेह स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स की है. उनकी केमिस्ट्री इतनी शानदार है कि इसे महसूस करने के लिए आपको क्रिकेट का दीवाना होने की ज़रूरत नहीं है. बस उनके रील्स या इंटरव्यू पर एक नज़र डालिए, और आपको तुरंत वह ‘स्पार्क’ नज़र आ जाएगा.

स्मृति एक शांत, सहज और effortlessly स्टाइलिश पर्सनालिटी हैं, जिनकी खामोशी अक्सर उनके शब्दों से ज़्यादा बोलती है. इसके विपरीत, जेमिमा ऊर्जा का जीता-जागता पावरहाउस है हमेशा नाचती, हंसती, मज़ाक करती रहती हैं, और माहौल को सबसे बेहतरीन तरीके से खुशनुमा बना देती हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनका यही विपरीत स्वभाव उनकी दोस्ती को इतना ताज़ा और मज़ेदार बनाता है. यह इस बात का सबूत है कि विपरीत स्वभाव भी एक-दूसरे को कितनी मज़बूती से आकर्षित कर सकते हैं.

शांत मिजाज और मस्तीखोर का तालमेल

स्मृति का शांत, स्थिर स्वभाव जेमिमा की ज़िंदादिल भावना को एक मजबूत सहारा देता है. जहां जेमिमा चुटकुलों और ठहाकों से भरी रहती हैं, आसपास के लोगों को हंसाती रहती हैं वहीं स्मृति की सादगी और शांत मौजूदगी एक बेहतरीन कंट्रास्ट पैदा करती है. वे असल में दोस्ती के ‘यिन और यांग’ की तरह हैं एक शांति लाती है, तो दूसरी ऊर्जा का संचार करती है.

साथ मिलकर, वे एक ऐसा बॉन्ड बनाते हैं जो स्थिर भी लगता है और सहज भी. यह Gen Z की दोस्ती का एक उदाहरण है, जहाँ हमें अपने सर्कल में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारी ‘वाइब’ को पूरा करें और मुश्किल समय में हमारी एनर्जी को बैलेंस करें.

स्मृति के लिए WBBL से बाहर हुईं जेमिमा रोड्रिग्स

भारत की महिला वर्ल्ड कप विजेता हीरो जेमिमा रोड्रिग्स ऑस्ट्रेलिया में WBBL का बाकी सीज़न मिस करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी नेशनल टीम की साथी स्मृति मंधाना का साथ देने के लिए भारत में ही रुकने का फैसला किया है, जिनकी शादी टल गई है. जेमिमा मंधाना की शादी में शामिल होने के लिए भारत आई थीं. लेकिन शादी वाले दिन ही मंधाना के पिता बीमार पड़ गए और समारोह टल गया. इसके बाद जेमिमा ने मंधाना का साथ देने के लिए उनके साथ रहने का फैसला किया.

ब्रिस्बेन हीट ने एक बयान में कहा, “ब्रिस्बेन हीट ने जेमिमा रोड्रिग्स को विमेंस बिग बैश लीग के बाकी मैचों से रिलीज़ करने के अनुरोध पर सहमति दे दी है.” रोड्रिग्स पिछले वीकेंड अपनी भारतीय टीममेट स्मृति मंधाना की शादी में शामिल होने के लिए भारत लौट आईं थीं. “हालांकि, मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने के कारण बाद में सेलिब्रेशन टाल दिया गया.”

क्लब ने कहा, “रोड्रिग्स अपनी टीममेट को सपोर्ट करने के लिए भारत में ही रहेंगी, और हीट ने WBBL सीज़न के आखिरी चार मैचों के लिए उनके वापस न आने पर सहमति दे दी है.”

ब्रिस्बेन हीट के CEO टेरी स्वेनसन का बयान

ब्रिस्बेन हीट के CEO टेरी स्वेनसन ने कहा, “यह जाहिर तौर पर जेमी के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय रहा है, इसलिए हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह WBBL में आगे हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन हम भारत में रहने की उनकी रिक्वेस्ट मानने के लिए पूरी तरह तैयार थे.” उन्होंने आगे कहा कि हीट क्लब उन्हें और स्मृति मंधाना के परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है. जेमिमाह ने भारत को अपना पहला महिला वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और वह इस साल की शुरुआत में हीट की नंबर 1 पिक थीं.

हर Gen Z को जेमिमा जैसा दोस्त क्यों चाहिए?

जेमिमा जैसी ‘हाइप फ्रेंड’ किस्मत वालों को ही नसीब होती है. वह सचमुच ऐसी इंसान है जो आपकी छोटी-सी छोटी जीत को भी ऐसे सेलिब्रेट करती है, जैसे आपने अभी-अभी ऑस्कर जीता हो. अगर आपके आस-पास जेमिमा है, तो आप बोरियत से पूरी तरह सुरक्षित हैं. आपकी ज़िंदगी हँसी, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बातों और मज़ेदार इमोशनल सपोर्ट से भरी रहेगी. यह एक ‘पेप टॉक’ (प्रोत्साहन) जैसी है, जिसकी ज़रूरत बर्नआउट और तुलना से भरी Gen Z दुनिया में सबको है.

हर जेमिमा के लिए एक स्मृति भी होती है

हर जेमिमा के लिए एक स्मृति भी होती है. वह ज़मीन से जुड़ी, स्थिर दोस्त जो धैर्य से सुनती है, सपोर्ट करती है, और जब सब कुछ गड़बड़ हो जाए तो शांति लाती है। ये वो लोग होते हैं जो आपको humble (विनम्र) बनाए रखते हैं। सच्ची दोस्ती सिर्फ़ ज़ोरदार या शांत नहीं होती—वे दोनों का मिश्रण होती हैं.

कॉपी नहीं, एक-दूसरे के पूरक बनें

उनकी दोस्ती की सबसे खास बात यह है कि वे एक-दूसरे को कॉपी करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सबसे अच्छे तरीके से एक-दूसरे के पूरक (complement) बनते हैं. उनका रिश्ता इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि एक अच्छी दोस्ती की नींव समानता नहीं, बल्कि मतभेदों को संतुलित करना और एक-दूसरे को पूरा करना है.

इतने competitive (प्रतिस्पर्धी) खेल में होने के बावजूद, ये लड़कियाँ एक-दूसरे को जिस प्यार से सपोर्ट करती हैं, वह उनकी दोस्ती का सबसे खूबसूरत पहलू है. हर इंटरव्यू या रील में, आप उन्हें एक-दूसरे की पर्सनैलिटी की तारीफ़ करते और उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए पाएंगे.

दिन के आखिर में, सबसे अच्छी दोस्ती एनर्जी मैच करने के बारे में नहीं होती. वे आपसी सम्मान, भावनात्मक सुरक्षा, और एक-दूसरे को ज़ोर-शोर से, गर्व से और सच्चे प्यार से सेलिब्रेट करने के बारे में होती हैं.

जेमिमा रोड्रिग्स ने 2018 में भारतीय टीम में शामिल

जेमिमा रोड्रिग्स ने फरवरी 2018 में 17 साल की उम्र में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 मैच खेला था. बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया. स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स की दोस्ती क्रिकेट के मैदान पर, खासकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ काम करते हुए और भी गहरी हो गई.

जेमिमा रोड्रिग्स मुंबई के एक ईसाई परिवार से हैं और 5 सितंबर, 2000 को पैदा हुई थीं. वह एक ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 17 साल की उम्र में डेब्यू किया था, क्रिकेट के अलावा हॉकी और बास्केटबॉल भी खेला है, और मेंटल हेल्थ की दिक्कतों से जूझने के बाद वापसी की है. वह अपनी बैटिंग स्किल्स के साथ-साथ गिटार बजाने और गाने के लिए भी जानी जाती हैं.

वर्ल्ड कप 2025 में किया ख़ास प्रदर्शन

स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने 2025 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया, मंधाना टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं (434 रन) और जेमिमा ने सेमी-फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ 127* रनों की ऐतिहासिक नाबाद पारी खेली, जिससे भारत फ़ाइनल में पहुँचा, जहाँ टीम ने साउथ अफ़्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीता; दोनों को ICC की ‘टीम ऑफ़ द टूर्नामेंट’ में भी शामिल किया गया था.

