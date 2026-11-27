T20 World Record: भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) ने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया. वह टी20 क्रिकेट में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ यह कारनामा किया. जयदेव उनादकट की कप्तानी वाली सौराष्ट्र की टीम मुश्किल में फंसी हुई थी. ऐसे में जयदेव उनादकट ने 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. उन्होंने महज 26 गेंद पर 40 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के आए. इसी के साथ वह टी20 क्रिकेट में 11वें नंबर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

उनादकट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

जयदेव उनादकट ने अपनी तूफानी 40 रनों की पारी के दम पर इंग्लैंड के डैनी ब्रिग्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल, डैनी ब्रिग्स के नाम 11वें नंबर पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज था. उन्होंने साल 2020 में बिग बैश लीग (BBL) में 35 रनों की नाबाद पारी खेली थी. उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलते हुए होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ 18 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली थी. वहीं, भारतीय खिलाड़ियों की बात करें, तो मुनाफ पटेल ने IPL में 11वें नंबर पर आकर राजस्थान के लिए दिल्ली के खिलाफ 10 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली थी. अब जयदेव उनादकट इन दोनों से आगे निकल गए हैं.

उनादकट ने ये रिकॉर्ड भी बनाया

तमिलनाडु के खिलाफ सौराष्ट्र की टीम ने सिर्फ 92 रन पर ही 9 विकेट खो दिए थे. इसके बाद कप्तान जयदेव उनादकट और चेतन सकारिया ने पारी को संभाला. उनादकट और सकारिया के बीच 62 रनों की पार्टनरशिप हुई. यह टी20 क्रिकेट में 10वें विकेट के लिए संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे पहले साल 2016 में PSL में क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए ग्रांट इलियट और जुल्फिकार बाबर के बीच 63 रनों की साझेदारी हुई थी.

38 रन से हारी सौराष्ट्र की टीम

जयदेव उनादकट की टीम को इस मुकाबले में 38 रनों से करारी हार मिली. साई किशोर की कप्तानी वाली तमिलनाडु ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए. तमिलनाडु की ओर से छठे नंबर पर उतरे सनी संधु ने 17 गेंदों पर 6 छक्कों की मदद से 44 रनों की पारी खेली. वहीं, 7वें नंबर के आए राजकुमार ने 36 रन बनाए. इसके दम पर तमिलनाडु ने सौराष्ट्र को 193 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी सौराष्ट्र की टीम 154 रन पर सिमट गई. इसके चलते सौराष्ट्र को 38 रनों से हार का सामना करना पड़ा.