गुजरात क्रिकेट से ICC की कुर्सी तक… कैसा रहा जय शाह का पूरा सफर? 2009 से 2026 तक की पूरी टाइमलाइन

Jay Shah Journey: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह आज (22 सितंबर) को अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं. जय शाह (Jay Shah) गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जो ICC के सबसे बड़े पद पर बने हुए हैं. उन्हें साल 2024 में ICC का चेयरमैन बनाया गया. वह इस बड़े पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं. उन्होंने सिर्फ 15 साल के अंदर यह लंबा सफर तय किया है, जिस दौरान उनके करियर में कई बड़े पड़ाव आए. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर जय शाह ने कब क्रिकेट में एंट्री की और इतने बड़े पद पर पहुंच गए? आइए जानते हैं कि पूरी टाइमलाइन…

जय शाह की क्रिकेट में एंट्री

37 साल के जय शाह कम उम्र में ही क्रिकेट प्रशासन से जुड़ गए थे. उनकी इस जर्नी की शुरुआत साल 2009 में शुरू हुई, जब उन्हें 21 साल की उम्र में सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट (अहमदाबाद) में कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बनाया गया. इसके बाद धीरे-धीरे क्रिकेट प्रशासन में उनका कद बढ़ता चला गया. फिरप साल 2013 में जय शाह को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (GCA) में संयुक्त सचिव के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई. उस समय जय शाह के पिता अमित शाह GCA के अध्यक्ष थे. जय शाह ने GCA के संयुक्त सचिव पद पर रहते हुए निर्माण कार्यों की देखरेख संभाली. इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम (नरेंद्र मोदी स्टेडियम) के निर्माण की रूपरेखा में अहम भूमिका निभाई.

BCCI में कब की एंट्री?

जय शाह ने साल 2015 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में एंट्री की. वह BCCI में ‘फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी’ के सदस्य बने. इस दौरान वे कई सालों तक GCA के संयुक्त सचिव भी बने रहे. फिर आखिरकार साल 2019 में जय शाह ने संयुक्त सचिव के पद से इस्तीफा दिया. इसके एक ही महीने बाद जय शाह को BCCI का सबसे युवा सेक्रेटरी बना दिया गया. 2022 में कार्यकाल खत्म होने के बाद जय शाह का दोबारा चयन हुआ.

ACC प्रेसिडेंट भी बने

BCCI के सचिव पद पर रहते हुए जय शाह ने साल 2021 में एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रेसिडेंट का पद भी संभाला. हालांकि साल 2024 की शुरुआत में जय शाह का कार्यकाल खत्म हुआ, जिसके बाद ACC का अगला अध्यक्ष श्रीलंका से चुना जाना था, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जय शाह के कार्यकाल को जारी रखने के समर्थन में अपना वोट दिया था.

2024 में बने ICC के ‘बॉस’

जय शाह को अगस्त 2024 में ICC का अगला चेयरमैन चुना गया. 1 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर उन्होंने यह पद संभाला. वह इतिहास के सबसे युवा ICC चेयरमैन हैं, जो अभी तक इस पद पर बने हुए हैं.