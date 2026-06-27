‘मुझे दुख है कि…’, जिस खिलाड़ी की वजह से भारत हारा मैच, उसकी मां ने ऐसा क्या कहा? भावुक हो गया हर हिंदुस्तानी

IND VS IRE: भारत को बेलफ़ास्ट में पहले टी20 में आयरलैंड से 34 रन से हार मिली होगी, लेकिन राजस्थान में कई लोगों के लिए सबसे बड़ी बात टोंक में जन्मे बाएं हाथ के पेसर जय मूंदड़ा का ड्रीम डेब्यू था, जिनके शानदार स्पेल की मदद से आयरलैंड ने भारत पर अपनी पहली इंटरनेशनल जीत दर्ज की. शुक्रवार को अपना इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए, 29 साल के इस खिलाड़ी ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को आउट करके स्टाइल में अपनी पहचान बनाई. बाद में उन्होंने शिवम दुबे का विकेट भी लिया और अपने चार ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए.

जय के परिवार एक साथ देखा मैच

टोंक में घर वापस आकर जय के परिवार ने एक साथ मैच देखा और जश्न मनाया. हालांकि वे भारतीय बल्लेबाजों के हर बाउंड्री और छक्के पर खुशी मना रहे थे, लेकिन जब भी जय ने गेंद से हिट किया, तो वे अपनी खुशी रोक नहीं पाए. उनकी इस शानदार कामयाबी पर गर्व था, हालांकि परिवार ने माना कि उन्हें इस बात का दुख था कि भारत हार गया.

मुझे दुख है कि इंडिया हार गया-जय मूंदड़ा की मां

जय मूंदड़ा की मां विद्या मूंदड़ा ने ANI को बताया, “मुझे दुख है कि इंडिया हार गया, लेकिन मेरे बेटे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपने परिवार, राजस्थान और देश का नाम रोशन किया. मुझे उस पर गर्व है. उसने दो विकेट लिए. जो भी उसे खेलते हुए देखता था, वह हमसे कहता था कि उसे क्रिकेटर बनाओ. 10वीं क्लास के बाद, उसने अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वह पहले डिग्री ले और फिर इस पर फोकस करे. उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर इसी पर फोकस किया. उसने एक एकेडमी जॉइन की थी.”

मैं अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकता-चाचा कन्हैया लाल

उसके चाचा कन्हैया लाल मूंदड़ा भी यादगार डेब्यू देखने के बाद उतने ही इमोशनल थे.उन्होंने कहा, “मैं अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकता. जिस पैशन के साथ मेरा बेटा खेला, उसने हिस्ट्री बना दी. मुझे बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा खेला. हमें दुख है कि इंडिया हार गया, लेकिन हमें अपने बेटे पर गर्व है.”

टोंक से शुरू हुआ क्रिकेट का सफर

जय का क्रिकेट का सफर टोंक से शुरू हुआ, जहां उन्होंने कोच इम्तियाज अली के अंडर उसी ग्राउंड पर ट्रेनिंग ली, जहां इंडिया के पेसर खलील अहमद को भी तैयार किया गया था. मई 2021 में M Tech की डिग्री लेने के लिए आयरलैंड जाने से पहले, उन्होंने अंडर-14 लेवल पर टोंक और राजस्थान को रिप्रेजेंट किया.

पढ़ाई के दौरान, जय क्रिकेट खेलते रहे, शुरू में डबलिन में मशहूर लेइनस्टर क्रिकेट क्लब को रिप्रेजेंट करते थे. वह 2023 में आयरिश सीनियर कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और धीरे-धीरे अपनी आक्रामक बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और आसान बल्लेबाजी से खुद को स्थापित किया. 2025 में आयरिश नागरिकता मिलने के बाद, उन्होंने नेशनल टीम में जगह बनाई.

जय ने किया शानदार प्रर्दशन

शुक्रवार को, भारत की पारी के दूसरे ओवर में अटैक में आते ही जय ने तुरंत असर डाला. उन्होंने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को आउट किया और ओवर में सिर्फ सात रन दिए. पांचवें ओवर में अपने कप्तान के फिर से भरोसे पर, उन्होंने सिर्फ चार रन दिए.उन्होंने 16वें ओवर में फिर से कमाल किया जब उन्होंने आखिरी गेंद पर शिवम दुबे को आउट किया, ओवर में छह रन देने के बाद अपनी ही गेंद पर एक तेज रिटर्न कैच पूरा किया.

जय अपने आखिरी ओवर में लगभग तीसरा विकेट लेने ही वाले थे, लेकिन आखिरी गेंद पर हर्षित राणा का कैच छूट गया. आखिर में उन्होंने 25 रन देकर 2 विकेट लिए, और आयरलैंड की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई. आयरलैंड रविवार को बेलफास्ट में दूसरे T20I में भारत से भिड़ेगा और सीरीज़ जीतने की कोशिश करेगा.