नीरज चोपड़ा से कितने अमीर हैं पाकिस्तान के अरशद नदीम ? संपत्ति जान बड़े-बड़े बिजनेसमैन के उड़े होश

javelin thrower Pakistan Arshad Nadeem:पाकिस्तान के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट अरशद भारत के निरज चोपड़ा कितने अमिर हैं।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 3, 2025 15:45:10 IST

javelin thrower pakistan arshad nadeem: भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) और पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम दोनों ही खिलाड़ी अक्सर खबरो मेंं रहते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। अक्सर दोनों खिलाड़ियों की तुलना की जाती है। दोनों खिलाड़ियों के अलग-अलग संघर्ष रहे हैं। पाक के खिलाड़ी अरशद नदीम ने बताया था कि जब वो ओलंपिक से लगभग चार महीने पहले, अरशद के पास नया जैवलिन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। अरशद ने बताया था कि वह ट्रेनिंग के लिए 8 साल पुराना जैवलिन इस्तेमाल कर रहे थे। 8 साल पुराना जैवलिन अब ट्रेनिंग के लायक नहीं रहा था। हालाकि पेरिस ओलंपिक 2024 (paris olympics 2024) में नीरज चोपड़ा को पछाड़ कर 92.97 मीटर का थ्रो करके गोल्ड जीता था। इस जीत के साथ ही अरशद पाकिस्तान के हीरो बन गए। तो चलिए जानते है कि  पाकिस्तान के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट अरशद भारत के निरज चोपड़ा कितने अमिर हैं। 

कितने अमिर हैं नदीम ?

ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद नदीम की कुल संपत्ति ₹30 करोड़ (लगभग 300 मिलियन पाकिस्तानी रुपये) से ज़्यादा हो गई। उनकी संपत्ति में अब नौ कारें, सात अपार्टमेंट और पंजाब सरकार और निजी प्रायोजकों सहित विभिन्न स्रोतों से लगभग ₹20 करोड़ की पुरस्कार राशि शामिल है। इसके अलावा, वह WAPDA (जल एवं विद्युत विकास प्राधिकरण) में 18वीं कक्षा के अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने पाकिस्तानी ब्रांडों के साथ विज्ञापन सौदे हासिल किए हैं।

नीरज चोपड़ा की संपत्ति

इसके विपरीत, नीरज चोपड़ा की वित्तीय स्थिति भारत के मज़बूत खेल बुनियादी ढाँचे और कॉर्पोरेट समर्थन से मज़बूत हुई है। 2025 तक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति ₹37 करोड़ (लगभग 4.5 मिलियन डॉलर) है। चोपड़ा की आय के स्रोतों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से होने वाली कमाई, ब्रांड विज्ञापन और भारतीय सेना में जूनियर कमीशंड अधिकारी के रूप में उनका पद शामिल है। उनके विज्ञापन पोर्टफोलियो में नाइकी और टोयोटा जैसे प्रमुख ब्रांड शामिल हैं, जिससे उनकी मासिक आय लगभग ₹30 लाख और वार्षिक आय लगभग ₹4 करोड़ है।

अनुमानित कुल संपत्ति

  • अरशद नदीम (2024 के बाद): ₹30 करोड़
  • नीरज चोपड़ा (2025): ₹37 करोड़

प्राथमिक आय स्रोत

  • अरशद नदीम: पुरस्कार राशि, विज्ञापन, सरकारी सहायता
  • नीरज चोपड़ा: प्रतियोगिताएँ, विज्ञापन, सैन्य वेतन

संपत्ति

अरशद नदीम: 9 कारें, 7 अपार्टमेंट

नीरज चोपड़ा: आलीशान घर, कारें

प्रचार सौदे

अरशद नदीम: स्थानीय पाकिस्तानी ब्रांड

नीरज चोपड़ा: वैश्विक ब्रांड

