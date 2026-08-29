‘वो बेईमान नहीं है…’ इमरान खान को याद कर फूट-फूटकर रोए जावेद मियांदाद, सरकार से लगाई रिहाई की गुहार

Javed Miandad On Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) पिछले 3 सालों से जेल में बंद चल रहे हैं. पिछले हफ्ते 21 कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील की थी कि इमरान खान को जेल में सही इलाज और जरूरी सुविधाएं दी जाएं. अब इस पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद का भी बयान सामने आया है. इमरान खान के साथ लंबे समय तक क्रिकेट खेलने वाले जावेद मियांदाद ने अपने साथी का बचाव किया और उनके सपोर्ट में खुलकर बोले. एक इंटरव्यू में बात करते हुए जावेद मियांदाद ने कहा बेईमानी नहीं कर सकते हैं. उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से अपील की है कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए. इस दौरान जावेद मियांदाद इंटरव्यू के बीच में ही रो पड़े.

इमरान खान को याद कर रो पड़े जावेद!

हाल ही में जावेद मियांदाद (Javed Miandad) ने नैरेटिव यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान बेईमानी नहीं कर सकता. वह भ्रष्ट नहीं हैं. जावेद मियांदाद ने आगे कहा, ‘इमरान खान ईमानदार आदमी है. अगर वह बेईमान होता तो अब तक बहुत कुछ कर लिया होता. अगर आप उन्हें बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? वो किसी को खा जाएगा क्या? वह भी किसी का बेटा है. मैं हमेशा यही सोचता हूं कि वह जेल में कैसे रह रहा होगा.’ इस दौरान अपने पूर्व कप्तान को याद करते हुए जावेद मियांदाद की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट-फूटकर रोने लगे.

Pakistani cricketers have also started speaking up, Javed Miandad has taken the lead “I know Imran is not the kind of person who eats up [resources], he is an honest man, take him out”#JavedMiandad#imrankhan pic.twitter.com/W7HolGTj52 — Naveed Khan (@i_Naveediqbal) August 28, 2026

इमरान खान ने पाकिस्तान को जिताया था विश्व कप

इमरान खान की कप्तानी में ही पाकिस्तान ने साल 1992 में पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता था. मेलबर्न में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था. इस मुकाबले में इमरान खान ने 110 गेंद में 72 रन बनाए थे, जबकि जावेद मियांदाद ने 58 रनों की पारी खेली थी. उनकी साझेदारी के दम पर पाकिस्तान ने 50 ओवर में 249 रन बनाए थे. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 227 रन ढेर हो गई, जिससे पाकिस्तान ने 22 रनों से फाइनल जीत लिया. इसके बाद पाकिस्तान दोबारा वनडे विश्व कप की ट्रॉफी नहीं जीत पाई.