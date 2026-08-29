Home > खेल > ‘वो बेईमान नहीं है…’ इमरान खान को याद कर फूट-फूटकर रोए जावेद मियांदाद, सरकार से लगाई रिहाई की गुहार

‘वो बेईमान नहीं है…’ इमरान खान को याद कर फूट-फूटकर रोए जावेद मियांदाद, सरकार से लगाई रिहाई की गुहार

Javed Miandad On Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद एक इंटरव्यू में अपने साथी क्रिकेटर इमरान खान को याद कर फूट-फूटकर रोने लगे. जावेद मियांदाद का कहना है कि इमरान खान ईमानदार इंसान हैं. उन्होंने पाकिस्तान सरकार से इमरान खान को छोड़ने की अपील की है. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 29, 2026 1:26:03 PM IST

इमरान खान को याद कर क्यों रो पड़े जावेद मियांदाद?
इमरान खान को याद कर क्यों रो पड़े जावेद मियांदाद?


Javed Miandad On Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) पिछले 3 सालों से जेल में बंद चल रहे हैं. पिछले हफ्ते 21 कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील की थी कि इमरान खान को जेल में सही इलाज और जरूरी सुविधाएं दी जाएं. अब इस पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद का भी बयान सामने आया है. इमरान खान के साथ लंबे समय तक क्रिकेट खेलने वाले जावेद मियांदाद ने अपने साथी का बचाव किया और उनके सपोर्ट में खुलकर बोले. एक इंटरव्यू में बात करते हुए जावेद मियांदाद ने कहा बेईमानी नहीं कर सकते हैं. उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से अपील की है कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए. इस दौरान जावेद मियांदाद इंटरव्यू के बीच में ही रो पड़े.

इमरान खान को याद कर रो पड़े जावेद!

हाल ही में जावेद मियांदाद (Javed Miandad) ने नैरेटिव यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान बेईमानी नहीं कर सकता. वह भ्रष्ट नहीं हैं. जावेद मियांदाद ने आगे कहा, ‘इमरान खान ईमानदार आदमी है. अगर वह बेईमान होता तो अब तक बहुत कुछ कर लिया होता. अगर आप उन्हें बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? वो किसी को खा जाएगा क्या? वह भी किसी का बेटा है. मैं हमेशा यही सोचता हूं कि वह जेल में कैसे रह रहा होगा.’  इस दौरान अपने पूर्व कप्तान को याद करते हुए जावेद मियांदाद की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट-फूटकर रोने लगे.

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इमरान खान ने पाकिस्तान को जिताया था विश्व कप

इमरान खान की कप्तानी में ही पाकिस्तान ने साल 1992 में पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता था. मेलबर्न में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था. इस मुकाबले में इमरान खान ने 110 गेंद में 72 रन बनाए थे, जबकि जावेद मियांदाद ने 58 रनों की पारी खेली थी. उनकी साझेदारी के दम पर पाकिस्तान ने 50 ओवर में 249 रन बनाए थे. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 227 रन ढेर हो गई, जिससे पाकिस्तान ने 22 रनों से फाइनल जीत लिया. इसके बाद पाकिस्तान दोबारा वनडे विश्व कप की ट्रॉफी नहीं जीत पाई.

Tags: Imran Khanjaved miandadviral video
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