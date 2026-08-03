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Jasprit Bumrah Sri Lanka Tour: 24 घंटे में बदला पूरा गेम! फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद भी श्रीलंका सीरीज से क्यों बाहर हुए जसप्रीत बुमराह?

24 घंटे पहले फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए? जानिए घुटने की चोट का पूरा सच और मेडिकल अपडेट!

By: Shivani Singh | Published: August 3, 2026 12:31:02 AM IST

24 घंटे पहले फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए?
24 घंटे पहले फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए?


भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एक और बड़ा झटका लगा है. वह श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. इस अचानक आए फैसले ने क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि महज 24 घंटे पहले आई खबरों में कहा गया था कि उन्होंने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और वह दोनों टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे. तो आखिर रातों-रात ऐसा क्या बदल गया? क्या यह पुरानी चोट का दोबारा उभरना है या सिर्फ बोर्ड का एहतियाती कदम?

24 घंटे में कैसे बदला पूरा घटनाक्रम?

शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बुमराह पिछले महीने लगी ‘इम्पैक्ट इंजरी’ (impact injury) से पूरी तरह उबर चुके हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने COE के सभी अनिवार्य फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिए थे. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो यहां तक कहा था, “जसप्रीत बुमराह अपनी चोट से उबर चुके हैं. टीम की योजनाओं में उनका अहम रोल है, इसलिए उनके दोनों मैचों में खेलने की पूरी उम्मीद है.” इस खबर ने भारतीय फैंस को बड़ी राहत दी थी, क्योंकि टीम इंडिया अपनी गेंदबाजी के लिए काफी हद तक बुमराह पर निर्भर रहती है.

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लेकिन अब नई रिपोर्टों ने पूरी कहानी बदल दी है. ESPNcricinfo के ताजा अपडेट के मुताबिक, हालांकि बुमराह ने शुरुआती टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन उनके घुटने की सूजन उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर और पुरानी पाई गई. लगातार बने हुए दर्द और खिंचाव को देखते हुए, बीसीसीआई की स्पोर्ट्स साइंस टीम और मेडिकल स्टाफ ने उन्हें क्रिकेट के सबसे कठिन फॉर्मेट में तुरंत वापसी न कराने की सख्त सलाह दी है.

चोट को लेकर क्या है मेडिकल प्लान?

रिपोर्ट्स के अनुसार, बुमराह के लॉन्ग-टर्म इंजरी मैनेजमेंट प्लान के तहत उनके घुटने में एक इंजेक्शन भी लगाया गया है. श्रीलंका की पिचें आमतौर पर धीमी होती हैं, जहां तेज गेंदबाजों को लंबे और थकाऊ स्पेल फेंकने पड़ते हैं. आगे के व्यस्त इंटरनेशनल शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए, मेडिकल टीम बुमराह की फिटनेस के साथ कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है.

क्या टेस्ट क्रिकेट के वर्कलोड ने असर दिखाया? दरअसल, यह पूरा मामला पुरानी चोट को मैनेज करने और सख्त एहतियाती आराम का मिला-जुला नतीजा है. बुमराह को यह चोट पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी थी, जिसके चलते उन्हें लॉर्ड्स में खेला गया तीसरा मैच मिस करना पड़ा था.

गौरतलब है कि इस साल आईपीएल से पहले भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी. उन्होंने COE में अपनी कंडीशनिंग पर काम किया था और मुंबई इंडियंस के पहले मैच से ठीक एक दिन पहले उन्हें फिट घोषित किया गया था. हालांकि, सफेद गेंद (व्हाइट बॉल) के फॉर्मेट की तुलना में टेस्ट क्रिकेट एक तेज गेंदबाज के शरीर पर बहुत अधिक शारीरिक दबाव डालता है. 15 अगस्त से गॉल में शुरू हो रहे पहले टेस्ट को देखते हुए, टीम मैनेजमेंट ने उनकी फिटनेस से जुड़ी कोई भी बाजी न खेलने का फैसला किया है.

टीम इंडिया की मुश्किलें कैसे बढ़ीं?

बुमराह का बाहर होना भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए बहुत बड़ा झटका है, खासकर तब जब टीम इस दौरे पर पहले से ही चोटों के संकट से जूझ रही है.

नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पहले ही पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं. वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण कम से कम पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. बुमराह के बाहर होने के बाद, चयनकर्ता अब जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी और विदर्भ के यश ठाकुर को उनके संभावित विकल्प के रूप में देख रहे हैं.

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