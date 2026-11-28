Jasprit Bumrah Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस ने एक बार दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को अपना कप्तान बनाने का एलान किया है. वह अगले सीजन IPL 2027 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते दिखाई देंगे. हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में जाने के बाद फ्रेंचाइजी ने फिर से अपने पुराने कप्तान पर भरोसा जताया है. बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस ने काफी पहले ही रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन इसका एलान देरी से किया गया. इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है.मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम की उप-कप्तानी की जिम्मेदारी का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. बुमराह ने रोहित शर्मा का डिप्टी बनने से इन्कार कर दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस ने कप्तानी के लिए सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा जैसे विकल्पों पर भी विचार किया. हालांकि आखिरकार फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा को ही जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया. सूर्यकुमार यादव को किसी कारणवश इस भूमिका के लिए नहीं चुना गया, जबकि तिलक वर्मा को अभी भविष्य के लिए तैयार किए जाने वाले खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है.

बुमराह ने क्यों ठुकराया ऑफर?

भले ही मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बना दिया है, लेकिन उनके पास कोई उप-कप्तान अभी नहीं है. कप्तान की गैरमौजूदगी में किसी अुभवी खिलाड़ी को टीम की जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है. पिछले सीजन भी ऐसा देखने को मिला था, जब हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ने टीम की कमान संभाली थी. अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाने की बजाय उन्हें रोहित शर्मा का डिप्टी बनाने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि जसप्रीत बुमराह ने विनम्रता से इस ऑफर को ठुकरा दिया. अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि बुमराह ने इस ऑफर को क्यों ठुकराया.

बुमराह ने IPL 2026 में की थी कप्तानी

जसप्रीत बुमराह IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के स्टैंड-इन कप्तान भी थे. उन्होंने हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में टीम की कमान संभाली थी. इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने मजाकिया अंदाज में कहा था, ‘मैंने नहीं सोचा था कि मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने से पहले मैं टेस्ट टीम का कप्तान बन जाऊंगा.’

बुमराह के इस बयान से साफ है कि वह भी मुंबई इंडियंस के कप्तान बनना चाहते हैं. बता दें कि जसप्रीत बुमराह साल 2013 से मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं. वह मुंबई इंडियंस के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं.

रोहित शर्मा सबसे सफल कप्तान

वहीं, रोहित शर्मा IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं. उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने कुल 5 बार IPL का खिताब उठाया है. रोहित की कप्तानी में मुंबई ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में IPL ट्रॉफी जीती. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर से अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा पर भरोसा जताया है.