BCCI का मास्टरप्लान! जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट, फिर भी नहीं खेलेंगे वनडे सीरीज, मगर क्यों?

IND vs NZ ODI Series: जसप्रीत बुमराह इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अहम गेंदबाज हैं. कोई भी फॉर्मेट हो, हर कप्तान चाहता है कि बुमराह उनकी टीम में हों, लेकिन यह संभव नहीं है. दरअसल, जसप्रीत बुमराह के लिए भारत की टीम मैनेजमेंट ने खास प्लान तैयार किया गया है. इसके रणनीति के अनुसार, बुमराह को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करने के लिए कहा गया है. इसका मतलब है कि जसप्रीत बुमराह अगले कुछ समय तक रेड बॉल के साथ ही नजर आएंगे. व्हाइट बॉल सीरीज में उन्हें आराम देने पर विचार किया जा रहा है. यही वजह है कि जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं. टीम मैनेजमेंट चाहती है कि बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तरोताजा रहें.

बुमराह नहीं खेलेंगे वनडे सीरीज!

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जसप्रीत बुमराह अभी पूरी तरह फिट हैं. हालांकि इसके बावजूद वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते दिखाई नहीं देंगे. टीम मैनेजमेंट चाहता है कि बुमराह अभी सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट पर फोकस करें. रिपोर्ट की मानें, बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया-ए के लिए खेलते दिखाई दे सकते हैं. BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए खेले जाने वाले इंडिया-ए के मैचों के लिए टीम का एलान कर दिया है. वहीं, तीसरे मैच के लिए टीम का एलान नहीं हुआ है. उम्मीद है कि बुमराह को तीसरे मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा. यह मुकाबला 7 नवंबर से शुरू होगा.

बुमराह ने शुरू की तैयारी

रिपोर्ट्स के अनुसार, जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है. इस महीने के आखिर में वह BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) पहुंच सकते हैं, जिसके बाद न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे. न्यूजीलैंड में वह 7 नवंबर से शुरू हो रहे इंडिया-ए के तीसरे मैच में खेलते नजर आ सकते हैं. इसके बाद 19 नवंबर से भारत-न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज में बुमराह भारतीय टीम के लिए सबसे अहम खिलाड़ी होंगे.

बुमराह को लेकर मास्टरप्लान तैयार

भारतीय टीम मैनेजमेंट ने जसप्रीत बुमराह के लिए पूरा मास्टरप्लान तैयार कर लिया है. बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी खेलनी है. ऐसे में बुमराह को व्हाइट बॉल क्रिकेट से दूर रखा जाएगा. इसी वजह से बुमराह को दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज और जनवरी 2027 में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर रखा जा सकता है.

WTC फाइनल की रेस रोमांचक

ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के प्वाइंट्स टेबल में भारतीय टीम 5वें नंबर पर है. अगर भारत को WTC के फाइनल में एंट्री करनी है, तो बाकी के 7 टेस्ट मैचों में से कम से कम 5 मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी. इसके लिए टीम इंडिया को बुमराह की सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है.