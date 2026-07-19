IND vs ENG: जसप्रीत बुमराह को क्या हुआ… लॉर्ड्स वनडे में क्यों नहीं खेल रहा तेज गेंदबाज, BCCI ने बताया

Jasprit Bumrah Injury: भारत के सुपरस्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लॉर्ड्स वनडे से बाहर हो गए हैं. बुमराह तीसरे वनडे में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं हैं. बीसीसीआई ने टॉस के बाद जानकारी दी कि बुमराह को चोटिल हो गए हैं, जिसकी वजह से वह इस मुकाबले में नहीं खेल पाए. BCCI ने बताया बुमराह को कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान चोट लगी थी. फील्डिंग करते समय बुमराह को बाएं घुटने पर चोट लगी, जिसकी वजह से सूजन आ गया. इसके चलते तीसरे वनडे में बुमराह को प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया जा सका. जसप्रीत बुमराह ने करीब 3 साल बाद इस सीरीज में वापसी की थी, जिसमें वह सिर्फ 2 ही मैच खेल पाए.

बुमराह का इंग्लैंड में प्रदर्शन

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) का इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन रहा है. उन्होंने वनडे सीरीज में वापसी की और शुरुआती 2 मुकाबले खेले. इन 2 मैचों में बुमराह ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए. बुमराह के होने से भारतीय टीम की गेंदबाजी में धार नजर आती है.

PRESS RELEASE BY BCCI ON JASPRIT BUMRAH: “Jasprit Bumrah had an impact injury on his left knee while fielding in the second ODI in Cardiff. He was not available for selection for the third ODI due to reactive swelling in his left knee”. pic.twitter.com/xVY47scvte — Johns. (@CricCrazyJohns) July 19, 2026

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम इस मुकाबले में 4 पेसर के साथ मैदान पर उतरी है, जबकि अक्षर पटेल इकलौते स्पिनर गेंदबाज हैं. इसके अलावा बाकी सभी 6 खिलाड़ी प्योर बैटर के तौर पर खेल रहे हैं. इस अहम मुकाबले में केएल राहुल की भी वापसी हुई है, जो पिछले मैच में बीमार होने की वजह से नहीं खेल पाए थे. इसके अलावा प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह को इस मैच में मौका दिया गया है, जो गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे.

तीसरे वनडे के लिए भारत की प्लेइंग XI

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.