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जापानी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल! बुमराह ने जापान से खरीदा खास तकिया, तो पत्नी ने लिए मजे, आखिर क्या है खासियत?

Jasprit Bumrah Japanese Pillow Viral Video: जसप्रीत बुमराह ने जापान से एक स्पेशल तकिया खरीदा है, जिसके उनके गर्दन के पोस्चर के हिसाब से तैयार किया गया है. उन्होंने खुद बेड पर लेटकर तकिये की जांच की और फिर उसे खरीदा. इसका वीडियो भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिस पर उनकी पत्नी ने उनके मजे ले लिए.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 23, 2026 5:43:26 PM IST

जसप्रीत बुमराह ने जापान से खरीदा स्पेशल तकिया, तो पत्नी ने लिए मजे.
जसप्रीत बुमराह ने जापान से खरीदा स्पेशल तकिया, तो पत्नी ने लिए मजे.


Jasprit Bumrah Japanese Pillow Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अभी जापान में एशियन गेम्स खेलने के लिए गए हैं. भारतीय टीम 28 सितंबर को क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलेगी. ऐसे में भारतीय प्लेयर्स जापान में घूम रहे हैं. इस दौरान जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) अपने साथी क्रिकेटर अक्षर पटेल के साथ जापान की एक तकिया बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे. वहां पर उन्होंने अपने लिए स्पेशल तकिया तैयार करवाया. तकिया खरीदने से पहले बुमराह के सोने के तरीके और गर्दन के पोस्चर की जांच की गई. इस जांच से बुमराह भी हैरान रह गए. इस दौरान अक्षर पटेल ने उनकी वीडियो बना ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

पत्नी संजना गणेशन ने भी लिए मजे

तकिये की शॉपिंग करते समय बुमराह और अक्षर पटेल ने खूब मस्ती की. जसप्रीत बुमराह ने अपनी गर्दन और शरीर के आराम के हिसाब से तकिया तैयार करवाया. जब वह बिस्तर पर लेटकर तकिया तैयार करवा रहे थे, तब उनके साथ मौजूद अक्षर पटेल उनका वीडियो बना लिया. बाद में बुमराह ने इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिस पर उनकी वाइफ संजना गणेशन ने भी मजे लिए.

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संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) ने वीडियो के नीचे कमेंट में हंसने वाला इमोजी शेयर करते हुए लिखा, ‘क्या आप यह करने के लिए इतनी दूर जापान गए थे?’ इस पर बुमराह ने भी मजेदार जवाब देते हुए लिखा, ‘अगर तुम इस तकिए को मांगोगी भी मैं नहीं देने वाला.’ बुमराह और उनकी पत्नी के बीच इस प्यारी नोकझोंक की इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है.

बुमराह के तकिये की खासियत

फैंस के मन में सवाल है कि आखिर बुमराह के स्पेशल तकिये में क्या अलग है, जो उसे खास बनाता है. बता दें कि इस तकिये की पहली खासियत है कि उसे जसप्रीत बुमराह के गर्दन को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसके अलावा दूसरी बड़ी खासियत है कि इस तकिये पर सोने से बुमराह को लोअर बैक पेन से छुटकारा मिलेगा और चोट की संभावना की कम होगी.

28 सितंबर से एक्शन में होंगे बुमराह

जसप्रीत बुमराह एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं. वह 28 सितंबर को भारतीय टीम के लिए क्वार्टरफाइनल खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे. हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि भारतीय टीम का मुकाबला किसी टीम के साथ होगा.

Tags: sanjana ganesan
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