जापानी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल! बुमराह ने जापान से खरीदा खास तकिया, तो पत्नी ने लिए मजे, आखिर क्या है खासियत?

Jasprit Bumrah Japanese Pillow Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अभी जापान में एशियन गेम्स खेलने के लिए गए हैं. भारतीय टीम 28 सितंबर को क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलेगी. ऐसे में भारतीय प्लेयर्स जापान में घूम रहे हैं. इस दौरान जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) अपने साथी क्रिकेटर अक्षर पटेल के साथ जापान की एक तकिया बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे. वहां पर उन्होंने अपने लिए स्पेशल तकिया तैयार करवाया. तकिया खरीदने से पहले बुमराह के सोने के तरीके और गर्दन के पोस्चर की जांच की गई. इस जांच से बुमराह भी हैरान रह गए. इस दौरान अक्षर पटेल ने उनकी वीडियो बना ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

पत्नी संजना गणेशन ने भी लिए मजे

तकिये की शॉपिंग करते समय बुमराह और अक्षर पटेल ने खूब मस्ती की. जसप्रीत बुमराह ने अपनी गर्दन और शरीर के आराम के हिसाब से तकिया तैयार करवाया. जब वह बिस्तर पर लेटकर तकिया तैयार करवा रहे थे, तब उनके साथ मौजूद अक्षर पटेल उनका वीडियो बना लिया. बाद में बुमराह ने इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिस पर उनकी वाइफ संजना गणेशन ने भी मजे लिए.

संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) ने वीडियो के नीचे कमेंट में हंसने वाला इमोजी शेयर करते हुए लिखा, ‘क्या आप यह करने के लिए इतनी दूर जापान गए थे?’ इस पर बुमराह ने भी मजेदार जवाब देते हुए लिखा, ‘अगर तुम इस तकिए को मांगोगी भी मैं नहीं देने वाला.’ बुमराह और उनकी पत्नी के बीच इस प्यारी नोकझोंक की इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है.

🚨 JASPRIT BUMRAH × JAPAN PILLOW FACTORY 😂🇯🇵 – Bumrah getting a pillow custom-made according to his neck…. While Axar Patel behind the camera making the whole thing even funnier! 😂🎥 BRO IS ENJOYING EVERY SECOND OF IT! 😂❤️ TEAM INDIA’S OFF-FIELD MASTI >>> ❤️ pic.twitter.com/lCCjv0FNcO — Sonu Jaat (@TheSonuJaat) September 23, 2026

बुमराह के तकिये की खासियत

फैंस के मन में सवाल है कि आखिर बुमराह के स्पेशल तकिये में क्या अलग है, जो उसे खास बनाता है. बता दें कि इस तकिये की पहली खासियत है कि उसे जसप्रीत बुमराह के गर्दन को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसके अलावा दूसरी बड़ी खासियत है कि इस तकिये पर सोने से बुमराह को लोअर बैक पेन से छुटकारा मिलेगा और चोट की संभावना की कम होगी.

28 सितंबर से एक्शन में होंगे बुमराह

जसप्रीत बुमराह एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं. वह 28 सितंबर को भारतीय टीम के लिए क्वार्टरफाइनल खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे. हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि भारतीय टीम का मुकाबला किसी टीम के साथ होगा.