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जसप्रीत बुमराह फिट, श्रीलंका टेस्ट सीरीज में करेंगे वापसी, भारत की WTC उम्मीदों को बड़ी राहत

जसप्रीत बुमराह ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. अब वह श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलते नजर आएंगे. भारत के लिए यह बड़ी राहत है.

By: Satyam Sengar | Published: July 31, 2026 4:48:35 PM IST

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौरे के लिए फिट.
भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौरे के लिए फिट.


भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 के बीच बड़ी राहत मिली है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. इसके बाद उनकी अगले महीने श्रीलंका दौरे पर होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है. बुमराह को पहले ही टीम में फिटनेस के आधार पर शामिल किया गया था.

हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान जसप्रीत बुमराह को चोट लग गई थी. इसी वजह से वह लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सके थे, जिसमें भारत को सीरीज 1-2 से गंवानी पड़ी थी. अब उनकी पूरी तरह फिट होकर वापसी भारतीय टीम के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है. एक वरिष्ठ बीसीसीआई अधिकारी के अनुसार बुमराह ने सभी जरूरी फिटनेस मानकों को पूरा कर लिया है और वह दोनों टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे.

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डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ में भारत के लिए अहम होगी श्रीलंका सीरीज

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में शुरू होगा. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को अपने बचे हुए नौ टेस्ट मैचों में से सात जीतने होंगे. ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीतना बेहद अहम माना जा रहा है. इसके बाद भारतीय टीम को न्यूज़ीलैंड के कठिन दौरे पर भी जाना है, जहां चुनौती और भी बड़ी होगी.

चोटिल खिलाड़ियों के बीच बुमराह की वापसी से बढ़ी टीम की ताकत

भारतीय टीम इस समय कई खिलाड़ियों की चोट से परेशान है. हर्षित राणा हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर हैं, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे हैं. वॉशिंगटन सुंदर भी हैमस्ट्रिंग चोट की वजह से पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे. वहीं आकाश दीप पीठ में स्ट्रेस रिएक्शन के कारण लंबे समय से मैदान से दूर हैं. ऐसे में जसप्रीत बुमराह की वापसी भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देने के साथ-साथ डब्ल्यूटीसी फाइनल की उम्मीदों को भी नई ऊर्जा देगी.

Tags: Jasprit Bumrah
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