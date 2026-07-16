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IND vs ENG: 4, 4, 4, 6… गेंद से नहीं, बल्ले से छा गए जसप्रीत बुमराह, आखिर में खेली ताबड़तोड़ पारी

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय टीम की बल्लेबाजी बिखर गई, लेकिन आखिर में जसप्रीत बुमराह ने तूफानी बल्लेबाजी कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. बुमराह ने 13 गेंदों में नाबाद 20 रन बनाए और आखिरी ओवर में 18 रन ठोक दिए.

By: Satyam Sengar | Last Updated: July 16, 2026 9:42:49 PM IST

जसप्रीत बुमराह ने भारत को 230 तक पहुंचाया.
जसप्रीत बुमराह ने भारत को 230 तक पहुंचाया.


भारतीय टीम दूसरे वनडे में अच्छी शुरुआत के बाद अचानक मुश्किल में फंस गई. शुभमन गिल, विराट कोहली ने अच्छी शुरुआत तो दिलाई, लेकिन इनके आउट होते ही विकेटों की झड़ी लग गई. ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे सस्ते में पवेलियन लौट गए. एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 220 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगा. लेकिन बुमराह की बदौलत यह संभव हो सका. आखिरी बल्लेबाजों में जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए और उन्होंने बिना किसी दबाव के खुलकर बल्लेबाजी की.
बुमराह ने सिर्फ 13 गेंदों में नाबाद 20 रन बनाए. उनकी इस पारी में तीन चौके और एक शानदार छक्का शामिल रहा. उन्होंने दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर वह बल्ले से भी टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं. पारी का आखिरी ओवर साकिब महमूद फेंक रहे थे. बुमराह ने पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया. इसके बाद एक और चौका लगाया, फिर लगातार तीसरा चौका लगाया और आखिरी गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेलते हुए छक्का जमा दिया. इस ओवर से उन्होंने कुल 18 रन बटोर लिए. 

छोटी पारी, लेकिन बड़ा असर

बुमराह की इस तेज पारी की बदौलत भारत 42.6 ओवर में 230 रन तक पहुंच गया. अगर वह आखिर में तेजी से रन नहीं बनाते तो टीम का स्कोर 210-215 के आसपास ही रुक सकता था. हालांकि जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सैम करन और साकिब महमूद ने शानदार गेंदबाजी कर भारत को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन बुमराह ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से यह जरूर साबित कर दिया कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्ले से भी मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं.

श्रेयस अय्यर ने बनाए 66 रन

श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर मुश्किल समय में भारत की पारी को संभालने का काम किया. उन्होंने 71 गेंदों में 66 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और दो शानदार छक्के शामिल रहे. विराट कोहली के साथ उनकी अहम साझेदारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन उनके आउट होते ही भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. भारत 230-10 रन बना सका.
 

Tags: india vs englandJasprit Bumrah
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