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वनडे में 150, टेस्ट में 200, टी20 में 100 विकेट… जसप्रीत बुमराह ने रच दिया इतिहास, जो कभी नहीं हुआ, वो कर दिखाया

भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में इतिहास रच दिया. हैरी ब्रूक का विकेट लेते ही उन्होंने वनडे में 150 विकेट पूरे किए और 200 टेस्ट विकेट व 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट के साथ यह अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए.

By: Satyam Sengar | Published: July 14, 2026 5:27:10 PM IST

जसप्रीत बुमराह ने रच दिया इतिहास.
जसप्रीत बुमराह ने रच दिया इतिहास.


भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का विकेट लेते ही बुमराह ने वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए. इसके साथ ही वह 200 टेस्ट विकेट, 150 वनडे विकेट और 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए. यह उपलब्धि उनकी शानदार कंसिस्टेंसी और तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन का उदाहरण है.

हैरी ब्रूक का विकेट बुमराह के लिए सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, बल्कि इसके साथ उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर भी एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह इंग्लैंड में उनका 31वां अंतरराष्ट्रीय विकेट था. इसके साथ ही वह इंग्लैंड की सरजमीं पर 30 से अधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.

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तीनों फॉर्मेट में बुमराह का दबदबा

जसप्रीत बुमराह ने अपने इंटरनेशनल करियर में हर प्रारूप में शानदार प्रदर्शन किया है. उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी, सटीक लाइन-लेंथ और मुश्किल परिस्थितियों में विकेट निकालने की क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शामिल करती है. नई गेंद हो या डेथ ओवर, बुमराह ने हर मौके पर भारतीय टीम के लिए मैच जिताने वाली गेंदबाजी की है.

भारत के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में शामिल

टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट, टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट और अब वनडे में 150 विकेट पूरे करने के बाद बुमराह ने अपने नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कर ली है. लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे भारतीय तेज गेंदबाज ने साबित किया है कि वह मौजूदा दौर के सर्वश्रेष्ठ ऑल-फॉर्मेट गेंदबाजों में से एक हैं. इंग्लैंड दौरे पर उनका यह रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

Tags: india vs englandJasprit Bumrah
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