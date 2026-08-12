जसप्रीत बुमराह का वनडे, टेस्ट करियर होगा खत्म! BCCI कर रहा प्लैनिंग, वर्ल्ड कप 2027 के बाद होगा फैसला

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की लगातार बढ़ती चोट की चिंता ने टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक 2027 विश्व कप के बाद बुमराह को सिर्फ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट तक सीमित किया जा सकता है. उनकी फिटनेस को देखते हुए भारत को टेस्ट और वनडे जैसे लंबे फॉर्मेट में उनके बिना खेलने की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ सकती है. बुमराह इस समय बाएं घुटने की परेशानी से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं.

बुमराह ने 16 जुलाई को कार्डिफ में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के बाद से गेंदबाजी नहीं की है. इसके बाद उन्हें लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे से बाहर कर दिया गया था. रिपोर्ट के अनुसार, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) बुमराह का गेंदबाजी वर्कलोड धीरे-धीरे बढ़ाने पर काम कर रहा था, ताकि वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो सकें. हालांकि, वह समय पर फिट नहीं हो पाए. सीओई उनकी फिटनेस को लेकर काफी सावधानी बरत रहा है और वापसी की कोई निश्चित तारीख भी नहीं बताई गई है.

आकाश दीप की फिटनेस भी बनी चिंता

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप की फिटनेस भी चिंता का विषय बनी हुई है. पीठ की चोट के कारण वह करीब छह महीने से क्रिकेट से दूर हैं. चोट की वजह से वह आईपीएल 2026 के साथ-साथ इसके बाद हुई कई द्विपक्षीय सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले सके. आकाश दीप ने आखिरी बार फरवरी में बंगाल की ओर से रणजी ट्रॉफी में खेला था. इसके बाद से उन्होंने कोई प्रतिस्पर्धी मुकाबला नहीं खेला है.

न्यूजीलैंड सीरीज तक फिट करने की तैयारी

सीओई का लक्ष्य आकाश दीप को श्रीलंका दौरे तक पूरी तरह क्रिकेट खेलने के लिए फिट करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक टीम मैनेजमेंट और चयन समिति को उनकी वापसी की कोई तय समयसीमा नहीं बताई गई है. सीओई का अगला लक्ष्य उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए फिट करना है. ऐसे में बुमराह और आकाश दीप की चोट भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है.