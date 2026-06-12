Jaspal Rana death: भारतीय शूटिंग के ‘मास्टरमाइंड’ जसपाल राणा का निधन, खेल जगत शोक में

Jaspal Rana death: जाने-माने भारतीय शूटिंग कोच और एशियाई खेलों के पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट जसपाल राणा का शुक्रवार को 49 साल की उम्र में निधन हो गया. राणा, जो भारत के पिस्टल शूटर्स के लिए हाई-परफॉर्मेंस कोच के तौर पर काम कर रहे थे, म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप से भारत लौटते समय उन्हें बेचैनी महसूस हुई थी. भारतीय शूटिंग के दिग्गज और मशहूर कोच जसपाल राणा का शुक्रवार को 49 साल की उम्र में निधन हो गया. इस हफ़्ते की शुरुआत में उन्हें अचानक कोई मेडिकल समस्या हुई थी.

कैसे हुई मौत

राणा, जो भारत के पिस्टल शूटर्स के लिए हाई-परफॉर्मेंस कोच के तौर पर काम कर रहे थे, म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप से भारत लौटते समय उन्हें बेचैनी महसूस हुई थी. नई दिल्ली पहुँचने के बाद उन्हें साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चला. बाद में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (NRAI) ने उनके निधन की पुष्टि की.

सबसे कामयाब पिस्टल शूटर

उनकी मौत भारतीय शूटिंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, इस खेल में उन्होंने एक चैंपियन एथलीट और कोच के तौर पर तीन दशकों से ज़्यादा समय बिताया. भारत के सबसे कामयाब पिस्टल शूटर्स में से एक, राणा 1990 के दशक में मशहूर हुए और इंटरनेशनल मुकाबलों में अपनी धाक जमाई. उन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में कई मेडल जीते और देश के सबसे सफल शूटर्स में से एक बन गए. राणा ने कई सालों तक शानदार ढंग से भारत का प्रतिनिधित्व किया और शूटिंग को तब लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई, जब यह खेल देश में अभी विकसित हो ही रहा था. शूटिंग रेंज में उनकी कामयाबियों ने उन्हें खूब पहचान दिलाई और युवा शूटर्स की एक पीढ़ी को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया.