Jaspal Rana Pahadi Song: हर मेडल पर उत्तराखंडियों का सीना हो जाता था चौड़ा, जसपाल राणा की कामयाबी पर बना ये पहाड़ी गाना

Jaspal Rana Death News | Jaspal Rana Pahadi Song: भारतीय निशानेबाजी जगत में जसपाल राणा का नाम काफी रहा है, उन्होंने अपने गजब के प्रदर्शन और कोचिंग के जरिए देश को गर्व कराया है. कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऊंचा किया. खिलाड़ी के साथ-साथ एक सफल कोच के रूप में भी उन्होंने नई पीढ़ी के निशानेबाजों को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाई.

जसपाल राणा ने शूटर मनु भाकर कोचिंग दी और उनके करियर को नई राह दिखाई. राणा अपनी सख्त ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने मनु को खेल के साथ-साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाया. पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते. इसके बाद उनके कोच जसपाल राणा की भी हर तरफ तारीफ हुई.

उत्तराखंड की शान बने जसपाल राणा

जसपाल राणा का संबंध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से रहा है. उनकी हर उपलब्धि ने प्रदेशवासियों को गर्व महसूस कराया. जब भी उन्होंने कोई बड़ा मेडल जीता तब उत्तराखंड में खुशी का माहौल देखने को मिला.

साल 1998 में कुआलालंपुर कॉमनवेल्थ गेम्स में जसपाल राणा ने व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में दो गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें देशभर में फेमस बना दिया और वे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए.

नरेंद्र सिंह नेगी ने गाया गाना

जसपाल राणा की सफलता से प्रभावित होकर उत्तराखंड के फेमस लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी ने उनके सम्मान में एक गाना भी गाया. ये गाना प्रदेश में काफी फेमस हुआ और लोगों के बीच जसपाल राणा की उपलब्धियों को और ज्यादा पहचान मिली.

‘बंदुकिया जसपाल राणा’ गाने की कहानी

फेमस गाने ‘बंदुकिया जसपाल राणा’ उस दौर की जनभावनाओं को दिखाता है. गाने में जसपाल राणा की सटीक निशानेबाजी की तुलना उस साहस से की गई, जिसकी लोगों को जरूरत महसूस हो रही थी. गाने के बोल हैं – “बंदुकिया जसपाल राणा सिद्ध साधि दे, निसाणों साधि दे… उत्तराखंड में बाग लागो, बाघ मारि दे.’ इस गाने का मतलब है कि बंदूक वाले जसपाल राणा निशाना लगाकर बाघ मार दे,जो उत्तराखंड में लोगों को परेशान कर रहा है.” दरअसल उस समय लैंसडाउन, दुगड्डा आदि इलाकों में बाघ का बड़ा आतंक था, स्थानीय लोगों की इच्छाओं को लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी ने आवाज दी.

एशियाई खेलों में भी लहराया परचम

जसपाल राणा ने 2006 के दोहा एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन गोल्ड और एक सिल्वर मेडल अपने नाम किए. इस प्रतियोगिता में चार मेडल जीतकर उन्होंने भारतीय निशानेबाजी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा. इससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका प्रदर्शन देश के लिए गौरव का विषय रहा था.