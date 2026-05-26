‘तुम बहुत बड़े मूर्ख हो…’ RCB खिलाड़ी के चक्कर में भिड़ गए गिलेस्पी, कुक और पीटरसन! छिड़ी भयंकर ‘जुबानी जंग’

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और इंग्लैंड के घरेलू काउंटी क्रिकेट को लेकर शुरू हुई बहस में अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी भी कूद पड़े हैं. इस पूरे विवाद की शुरुआत इंग्लैंड के पूर्व कप्तान सर एलिस्टर कुक के एक बयान से हुई थी. कुक ने सुझाव दिया था कि युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का कैंप छोड़कर वापस इंग्लैंड लौट जाना चाहिए और काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए, ताकि इंग्लैंड के समर सीजन (घरेलू सत्र) से पहले उन्हें मैच खेलने का पूरा मौका मिल सके.

दरअसल, कुक ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि बेथेल को आरसीबी (RCB) में लगातार बेंच पर बैठना पड़ रहा था. फ्रेंचाइजी ने विराट कोहली के साथ ओपनिंग के लिए फिल साल्ट को तरजीह दी थी.

केविन पीटरसन ने कुक पर साधा था निशाना

कुक के इस बयान पर इंग्लैंड के ही एक और पूर्व कप्तान केविन पीटरसन भड़क गए थे. पीटरसन का मानना था कि भले ही बेथेल को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आरसीबी जैसे बड़े सेटअप का हिस्सा होने मात्र से ही उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है.

पीटरसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, ‘एलिस्टर कुक को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आईपीएल का माहौल कैसा होता है. जैकब, तुम भारत में ही रहो. भले ही तुम मैच नहीं खेल रहे हो लेकिन तुम बहुत कुछ सीख रहे हो और यहां से एक बेहतर खिलाड़ी बनकर निकलोगे.’

जेसन गिलेस्पी ने पीटरसन को लताड़ा

अब इस बहस में जेसन गिलेस्पी ने एंट्री ली है और कुक जैसी सम्मानित शख्सियत को सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लेने के लिए पीटरसन की जमकर क्लास लगाई है. ‘फास्ट बॉलिंग कार्टेल’ पॉडकास्ट पर ग्लेन मैक्ग्रा और डेमियन फ्लेमिंग जैसे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के साथ बातचीत में गिलेस्पी ने पीटरसन के रवैये को बेहद खराब बताया.

गिलेस्पी ने कहा, ‘केपी (केविन पीटरसन) ने तो हद ही पार कर दी. उन्होंने यह कह दिया कि सर एलिस्टर कुक की राय का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह कभी आईपीएल में नहीं खेले और वह इसके बारे में कुछ नहीं जानते. मुझे लगता है कि कुक की बात में दम था, लेकिन केपी ने जिस तरह से एक राय रखने के लिए उन पर हमला बोला-भाई, यह तो सरासर बकवास है.’

‘तुम बड़े मूर्ख हो’

पीटरसन पर तीखा तंज कसते हुए गिलेस्पी ने आगे कहा, ‘उन्हें लगता है कि वह 150 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल जाते. उन्हें लगता है कि उन्होंने ही सबका रास्ता साफ किया. केविन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से आसमान में तारे हैं, सूरज-चांद हैं, धरती है और हम सांस ले पा रहे हैं! केव, आपके लिए सब कुछ सिर्फ पैसे का खेल था. मुझे बख्श दो, तुम बड़े मूर्ख (Muppet) हो.’

चोट के कारण पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं बेथेल

इस बीच, आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबलों से पहले ही जैकब बेथेल आरसीबी का कैंप छोड़कर इंग्लैंड वापस लौट चुके हैं. उन्हें उंगली में चोट लगी है. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की. ईसीबी ने कहा, ‘इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड इस बात पर सहमत हुआ है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जैकब बेथेल आईपीएल के दौरान बाएं हाथ की अनामिका (ring finger) में लगी चोट के कारण वापस यूके लौटेंगे.’