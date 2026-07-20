जिस खिलाड़ी ने स्पेन को बनाया वर्ल्ड चैंपियन, उसकी लव लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं;अपने ही कोच की बेटी पर आया था दिल!

Ferran Torres: स्पेन को FIFA वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल दिलाने वाले फेरान टोरेस आजकल न सिर्फ अपने खेल बल्कि अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में एक्स्ट्रा टाइम में विनिंग गोल करके स्पेन को अपना दूसरा वर्ल्ड कप टाइटल दिलाया. मैदान पर शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद, टोरेस की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है.

कोच की बेटी से प्यार

फेरान टोरेस का नाम स्पेन के पूर्व हेड कोच लुइस एनरिक की बेटी सिरा मार्टिनेज से जुड़ा था. सिरा एक प्रोफेशनल घुड़सवार हैं. दोनों को कई पब्लिक इवेंट्स और फंक्शन्स में एक साथ देखा गया. हालांकि उन्होंने कभी ऑफिशियली अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस ने उनके रिश्ते के बारे में काफी चर्चा छेड़ दी. खास बात यह है कि लुइस एनरिक को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था.

उनका ब्रेकअप क्यों हुआ?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेरान टोरेस और सिरा मार्टिनेज ने मई 2023 में अलग होने का फैसला किया. बताया गया कि दोनों अपने-अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे. सिरा घुड़सवारी में अपना करियर बनाना चाहती थी, जबकि टोरेस फुटबॉल पर फोकस कर रहा था. इस वजह से दोनों का रिश्ता खत्म हो गया.

टोरेस अब किसे डेट कर रहे हैं?

सिरा मार्टिनेज से अलग होने के बाद, फेरान टोरेस का नाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्टिना हंटर से भी जुड़ा. हाल की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टोरेस अभी लूसिया डोमेनेच को डेट कर रहे हैं. हालांकि, इस रिश्ते को किसी भी पार्टी ने ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है.