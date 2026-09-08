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JAP vs IND: टीम इंडिया से भिड़ने को तैयार जापान, टीम का कर दिया एलान, किन प्लेयर्स को दिया मौका?

JAP vs IND T20I Match: एशियन गेम्स में मैदान पर उतरने से पहले टीम इंडिया जापान के खिलाफ एक टी20 मुकाबला खेलेगी. यह मुकाबला 22 सितंबर को खेला जाएगा, जिसे सुजुकी कप से जाना जाएगा. इस मुकाबले के लिए जापान ने अपनी टीम की एलान कर दिया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 8, 2026 10:46:54 AM IST

जापान ने भारत के खिलाफ ऐतिहासिक मैच के लिए घोषित की टीम.
जापान ने भारत के खिलाफ ऐतिहासिक मैच के लिए घोषित की टीम.


JAP vs IND T20I Match: जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत के खिलाफ होने वाले ऐतिहासिक टी20 मैच के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है. जापानी की टीम की कमान केंडेल काडोवाकी फ्लेमिंग को सौंपी गई है. वह जापान के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. खास बात है कि जापान की जो टीम भारत के खिलाफ ऐतिहासिक टी20 मैच खेलेगी, वही एशियन गेम्स में भी खेलने उतरेगी. वहीं, टीम इंडिया के साथ भी ऐसा ही हो सकता है. दरअसल, BCCI ने एशियन गेम्स 2026 के लिए मजबूत स्क्वाड का एलान किया है. बताया जा रहा है कि यही टीम जापान के खिलाफ मैच खेलेगी, जो एशियन गेम्स से पहले खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस मैच की तरह होगा.

जापान की टीम में किन प्लेयर्स को मौका?

जापान ने एशियन गेम्स को ध्यान में रखते हुए टीम का एलान किया है. इस टीम से उन खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है, जो ICC नियमों के तहत टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए योग्य हैं, लेकिन एशियन गेम्स के नियमों के तहत अयोग्य हैं. इसके चलते घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर जेक कुसुदा-नायरन को टीम में जगह मिल गई है. साथ ही सुयोशी ताकाडा की भी वापसी हुई है. उन्होंने पहली बार 2013 में ICC ईस्ट एशिया-पैसिफिक T20 चैंपियनशिप में जापान का प्रतिनिधित्व किया था.

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इन खिलाड़ियों को भी मिला चांस

जापान की इस टीम में वतारू मियाउची और मकोतो तनियामा को भी शामिल किया गयाहै, जो क्रिकेट ‘बुकात्सु’ (स्कूल क्लब) प्रोग्राम वाले जापानी स्कूलों के छात्र रहे हैं. बता दें कि लेग-स्पिनर तनियामा ने YouTube पर शेन वॉर्न के वीडियो देखकर अपना बॉलिंग एक्शन सीखा था. वे शेन वॉर्न के सम्मान में जर्सी नंबर 23 भी पहनते हैं. इतना ही नहीं, वह पाथवे और इंटरनेशनल क्रिकेट में जापान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं.

भारत-जापान के बीच क्यों हो रहा मैच?

भारत और जापान के बीच जा रहा यह मुकाबला सुजुकी कप के नाम से जाना जाएगा. यह मुकाबला भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया जा रहा है. इस खास मौके पर BCCI और JCA ने ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच कराने का फैसला लिया है. ये पहला मौका होगा, जब किसी इंटरनेशनल मैच में भारत और जापान एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे.

भारत के खिलाफ टी20 मैच के लिए जापान की टीम

केंडेल काडोवाकी फ्लेमिंग, चार्ली हारा हिंज, बेंजामिन गौ इतो डेविस, कोहेई कुबोटा, वतारू मियाउची, रेओ सकुरानो थॉमस, डेक्लान सुजुकी मैककॉम्ब, शोमा सुगया स्लेटर, अलेक्जेंडर शिराई पटमोर, लाचलान यामामोटो लेक, मकोतो तानियामा, इब्राहिम ताकाहाशी, त्सुयोशी तकादा, जेक कुसुदा-नायरन, एलेस्टर कडोवाकी-फ्लेमिंग.

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