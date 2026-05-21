जान्हवी कपूर ने बरसाए चौके-छक्के… पैट कमिंस की गेंद पर जड़ा ऐसा शॉट, फैन का हो गया नुकसान! देखें वीडियो

Janhvi Kapoor Pat Cummins Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जान्हवी कपूर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के साथ क्रिकेट खेल रही हैं. दरअसल, जान्हवी कपूर हैदराबाद के डीएलएफ मॉल में एक इवेंट में पहुंची थी. इस दौरान SRH के कप्तान पैट कमिंस भी वहां पर मौजूद थे. इवेंट के दौरान जान्हवी कपूर और पैट कमिंस मॉल में ही क्रिकेट खेलते हैं.

इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) बल्लेबाजी कर रही हैं. पैट कमिंस उन्हें गेंदबाजी कर रहे होते हैं. जान्हवी कपूर एक तगड़ा शॉट लगाती हैं, जो वहां पर खड़े एक शख्स के फोन में लग जाती है. उस शख्स का फोन नीचे गिर जाता है. अब एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने सोशल मीडिया पर उस शख्स से माफी मांगी है.

जान्हवी कपूर ने मांगी माफी

एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने सोशल मीडिया पर इवेंट से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने उस शख्स से माफी मांगी है, जिसे उनकी गेंद जाकर लगी थी. जान्हवी कपूर ने लिखा, ‘जिस किसी की भी आंख में बॉल लगी, उससे माफी चाहती हूं. साफ है कि मैं अभी भी अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन हमेशा एक New Balance बेबी रहूंगी.

Pat Cummins bowling to Janhvi Kapoor during an event 😂 He would’ve never imagined that after dominating batters for years, one day he’d be bowling to a Bollywood actress at an event 😭 pic.twitter.com/NTiMWGqnYH — Rohan💫 (@rohann__45) May 20, 2026

बता दें कि जान्हवी कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पेड्डी’ के प्रमोशन में काफी बिजी चल रही हैं. उनकी मूवी पेड्डी 4 जून को रिलीज हो रही है. हाल में इसका ट्रेलर सामने आया था, जिसमें राम चरण लीड रोल में हैं.

फैंस के मजेदार रिएक्शन

जान्हवी कपूर और पैट कमिंस (Pat Cummins) के बीच खेले गए क्रिकेट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जान्हवी कपूर कमिंस की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट लगाते हुए दिखाई देती हैं. अब इस वीडियो पर फैंस के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सालों तक बल्लेबाजों पर दबदबा बनाए रखने के बाद, एक दिन उन्हें किसी इवेंट में बॉलीवुड अभिनेत्री को गेंदबाजी करनी पड़ेगी.

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