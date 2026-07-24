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स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर पहली बार बोले सचिन तेंदुलकर, कहा- छात्रों को उनका हक…शुभमन गिल ने भी किया रिएक्ट

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सचिन तेंदुलकर और शुभमन गिल ने युवाओं के भविष्य को लेकर अपनी चिंता जताई. दोनों क्रिकेटरों ने मेहनत, ईमानदारी और योग्यता को बढ़ावा देने की बात कही.

By: Satyam Sengar | Published: July 24, 2026 12:00:39 PM IST

सचिन तेंदुलकर ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर किया रिएक्ट.
सचिन तेंदुलकर ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर किया रिएक्ट.


नई दिल्ली. नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देशभर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी बीच भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और टीम इंडिया के टेस्ट व वनडे कप्तान शुभमन गिल ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. दोनों खिलाड़ियों ने किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन किए बिना छात्रों के भविष्य, मेहनत और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया.  जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नाम का संगठन छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है.
पेपर लीक के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने दोबारा परीक्षा कराई थी. इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है. इस विवाद ने पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है.

सचिन तेंदुलकर ने मेहनत और ईमानदारी
सचिन तेंदुलकर ने कहा कि किसी भी समाज की असली पहचान उसकी ईमानदारी और मेहनत से होती है. उनका मानना है कि अगर मेहनत करने वाले छात्रों को उनका हक नहीं मिलेगा तो उनका भरोसा टूट सकता है. उन्होंने कहा कि माता-पिता, शिक्षक, स्कूल और प्रशासन सभी की जिम्मेदारी है कि युवाओं का उत्साह बनाए रखें और ऐसा माहौल तैयार करें, जहां योग्यता और मेहनत को सबसे ज्यादा महत्व मिले.

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शुभमन गिल ने छात्रों के लिए दिखाई संवेदनशीलता
शुभमन गिल ने कहा कि देश के युवाओं को अपने सपने पूरे करने और अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का पूरा अधिकार है. उन्होंने कहा कि शिक्षा देश के भविष्य की सबसे मजबूत नींव है और हर छात्र के हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाने चाहिए. गिल ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष मिलकर ऐसा समाधान निकालेंगे, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे और शिक्षा व्यवस्था पर उनका भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो सके.

Tags: sachin tendulkarSHUBMAN GILL
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