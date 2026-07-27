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Video: भाई बना भाई का दुश्मन! द हंड्रेड के मैच में भिड़े ओवरटन ब्रदर्स, जानें कौन जीता?

Craig Overton vs Jamie Overton: इंग्लैंड में खेली जा रही द हंड्रेड 2026 में दो जुड़वा भाइयों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. लीग के एक मुकाबले में जेमी ओवरटन और क्रेग ओवरटन आमने सामने आए, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक हो गया. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 27, 2026 1:25:40 PM IST

जेमी ओवरटन बनाम क्रेग ओवरटन.
जेमी ओवरटन बनाम क्रेग ओवरटन.


Craig Overton vs Jamie Overton: क्रिकेट इतिहास में अक्सर कई रोमांचक मुकाबले देखे गए हैं, जिनमें आखिरी गेंद पर मैच का रुख पलट जाता है. इन मुकाबलों में फैंस को पैसावसूल रोमांच और थ्रिलर देखन को मिलता है, लेकिन क्या हो अगर ऐसे ही रोमांचक मैच में 2 भाई आमने-सामने आ जाएं. ऐसा ही कुछ इंग्लैंड में खेली जा रही द हंड्रेड लीग 2026 में देखने को मिला है. इस लीग में लंदन स्पिरिट और ट्रेंट रॉकेट के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें दो जुड़वा भाई जेमी ओवरटन और क्रेग ओवरटन के बीच बड़ी जंग देखने को मिली.

जेमी ओवरटन लंदन स्पिरिट की ओर से खेल रहे थे, जबकि उनके भाई क्रेग ओवरटन ट्रेंट रॉकेट्स की टीम का हिस्सा हैं. इस मुकाबले में लंदन स्पिरिट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंद में 9 विकेट खोकर 159 रन बनाए. जेमी ओवरटन ने पहले लंदन की ओर से बल्लेबाजी करते हुए भी 5 गेंदों में 9 रन बनाए. इसके अलावा उन्होंने गेंद से भी 2 विकेट झटके, लेकिन आखिरी ओवर में उनका भाई भी उनकी टीम के लिए विलेन बन गया.

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आखिरी ओवर में भिड़े दो भाई

मैच का असली रोमांच आखिरी ओवर में देखने को मिला, जब जेमी ओवरटन और क्रेग ओवरटन आमने-सामने आए. दरअसल, लंदन के खिलाफ इस मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए 5 गेंद में 10 रन की जरूरत थी. क्रेग ओवरटन बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनके सामने जेमी ओवरटन गेंदबाजी कर रहे थे. पहले तो ऐसा लग रहा था कि जेमी ओवरटन अपने भाई को जीतने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ट्रेंट रॉकेट्स के बल्लेबाज क्रेग ओवरटन ने आखिरी 5 गेंद की पहली 3 गेंदों पर 6, 2, 2 लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी. इस तरह क्रेग ओवरटन ने जेमी ओवरटन के खिलाफ हुई जंग में आसानी से जीत हासिल कर ली. देखें वीडियो…



कैसा रहा यह मुकाबला?

इस मुकाबले में लंदन स्पिरिट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 159 रन बनाए थे. लंदन की ओर से डेवाल्ड ब्रेविस ने 39 रन बनाए, जबकि लियाम लिविंगस्टोन ने 33 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में उतरी ट्रेंट रॉकेट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. सलामी बल्लेबाज फिन एलन बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन बेन डकेट ने पारी को संभाला. उन्होंने 47 गेंद पर 75 रनों की पारी खेली. इसके बाद टॉम बैंटन ने 22, सैम बिलिंग्स ने भी 22 और टिम डेविड 9 रनों का योगदान किया. आखिरी में क्रेग ओवरटन ने सिर्फ 6 गेंद पर 20 रनों की आतिशी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई. इस मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स ने 4 विकेट से जीत दर्ज की.

Tags: jamie overtonviral video
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