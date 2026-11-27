Jamie Overton T20I Record: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन (Jamie Overton) ने इतिहास रच दिया है. वह इंग्लैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 5 विकेट हॉल लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर यह ऐतिहासिक कारनामा किया. उन्होंने अकेले के दम पर अपनी घातक गेंदबाजी से पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को ध्वस्त कर दिया. उन्होंने 4 ओवर में महज 12 रन देकर 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. उनकी इकॉनमी से 3 की रही, जो टी20 के लिहाज से बेहतरीन है.

जेमी ओवर्टन की खतरनाक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 108 रन के स्कोर पर ऑलआउट कर दिया. गाबा के मैदान पर मिलने वाली बाउंस और स्पीड की मदद से जेमी ओवर्टन ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान किया.

ओवर्टन ने ऐसे झटके 5 विकेट

जेमी ओवर्टन इंग्लैंड के खतरनाक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया. इसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर कहर शुरू हो गया. ऑस्ट्रेलिया ने पहले 6 ओवर में 64 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की थी. हालांकि इसके बाद ओवर्टन ने अपनी घातक गेंदबाजी शुरू कर दी. उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जैक फ्रेजर मैकगर्क (22) को आउट कर दिया. इसके बाद अगले ही ओवर में टिम डेविड को भी अपना शिकार बनाया. फिर उन्होंने जोएल डेविस, निखिल चौधरी और बेन ड्वारशुइस को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया. इस तरह जेमी ओवर्टन ने 24 गेंदों के स्पेल में 5 बल्लेबाजों को आउट किया, जिसमें उन्होंने 16 डॉट गेंदें डालीं.

ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे इंग्लिश गेंदबाज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेते ही जेमी ओवर्टन ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह इंग्लैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में 5 विकेट हॉल लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने हैं. ओवर्टन से पहले सिर्फ सैम करन ने यह कारनामा किया था. सैम करन ने साल 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे. अब जेमी ओवर्टन भी इस खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 108 रन बनाए. इंग्लैंड के घातक गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को 16.5 ओवर में ही ढेर कर दिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से सैम हार्पर ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए. उनके अलावा जैक फ्रेजर मैकगर्क ने 22 और निखिल चौधरी ने 19 रन बनाए. इसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सिर्फ 109 रनों का टारगेट दिया. फिलहाल इंग्लैंड की टीम इस टारगेट का पीछा कर रही है.