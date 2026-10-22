James Anderson: जेम्स एंडरसन का करियर होगा खत्म! क्रिकेट से लेना होगा संन्यास, आखिर क्या है मजबूरी?

James Anderson Retirement: इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) को जल्द ही क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है. वह कभी भी अपने 26 साल के प्रोफेशनल करियर को अलविदा कह सकते हैं. दरअसल, 44 साल के जेम्स एंडरसन अभी भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि साल 2026 उनका एक्टिव क्रिकेट में आखिरी साल होने वाला है. साल 2027 से पहले ही उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट से विदाई लेनी होगी. इसके पीछे की बड़ी वजह भी सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2026 सीजन खत्म होने के बाद लंकाशायर ने जेम्स एंडरसन को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि लंकाशायर की टीम नई टीम तैयार करने की तैयारी कर रही है.

रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ा घरेलू क्रिकेट

44 साल के जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के बर्नले के रहने वाले हैं. वह इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. जेम्स एंडरसन ने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था. हालांकि इसके बाद भी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना जारी रखा था. उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. इस सीजन में एंडरसन ने 11 मैचों में सिर्फ 17.68 के औसत से 50 विकेट चटकाए थे. हालांकि इसके बावजूद एंडरसन को अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया जाएगा. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि जेम्स एंडरसन रिटायर होंगे या कहीं और खेलना जारी रखेंगे, लेकिन लंकाशायर से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

एंडरसन का घरेलू करियर

जेम्स एंडरसन ने अभी तक अपने करियर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 315 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 1193 विकेट लिए हैं, जिसमें इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट भी शामिल हैं. इसके अलावा एंडरसन ने साल 2000 में पहली बार लंकाशायर के लिए लिस्ट-ए मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 358 विकेट हासिल किए, जिसमें वनडे में इंग्लैंड के लिए 269 विकेट भी शामिल हैं. वहीं, उन्होंने इंग्लैंड के लिए 19 टी20 मुकाबलों में 18 विकेट चटकाए हैं.

बता दें कि जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. वहीं, टेस्ट क्रिकेट में वह दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एंडरसन क्या फैसला लेते हैं. क्या वो प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने 26 साल के करियर का अंत करेंगे?