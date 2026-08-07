Jai Moondra: पाकिस्तानी ‘गुरु’ ने तराशा राजस्थान का हीरा! अब आयरलैंड के लिए किया ODI डेब्यू, दिलचस्प है जय मूंद्रा की कहानी

Jai Moondra Inside Story: भारत के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल (T20I) डेब्यू में धमाल मचाने के कुछ ही दिनों बाद, राजस्थान में जन्मे तेज गेंदबाज जय मूंद्रा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में आयरलैंड के लिए अपना पहला वनडे (ODI) मैच खेला.

29 साल के इस तेज गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मंच पर आते ही अपनी छाप छोड़ दी है. जिस देश (भारत) के लिए खेलने का कभी उन्होंने सपना देखा था, उसी के खिलाफ अपनी पहली ही टी20 सीरीज में उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया.

अपने इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर मूंद्रा ने संजू सैमसन को आउट कर सबको चौंका दिया. इसके बाद उन्होंने शिवम दुबे को पवेलियन भेजकर अपना दूसरा विकेट झटका.

इतना ही नहीं, दूसरे टी20 मैच में भी उन्होंने संजू सैमसन को एक बार फिर शून्य पर आउट करके उनका शिकार बनाया. इसके अलावा उन्होंने अभिषेक शर्मा को भी बिना खाता खोले आउट किया और श्रेयस अय्यर (10 रन) का महत्वपूर्ण विकेट लिया. मूंद्रा ने 32 रन देकर 3 विकेट चटकाए और आयरलैंड की 2-0 से ऐतिहासिक सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई.

सोशल मीडिया पर छाया एक ही सवाल: कौन हैं जय मूंद्रा?

भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद हर कोई इस भारतीय मूल के खिलाड़ी के बारे में जानने को उत्सुक हो गया. सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंजने लगा, कौन हैं जय मूंद्रा?

इस सवाल का जवाब डबलिन से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान के टोंक जिले से शुरू होता है. जब जय मूंद्रा पढ़ाई के लिए भारत छोड़कर आयरलैंड गए थे, तो वे सिर्फ अपने परिवार से ही दूर नहीं हुए थे, बल्कि उनका पहला प्यार यानी क्रिकेट भी पीछे छूट गया था. जय ‘टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डबलिन’ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मास्टर्स (M.Tech) करने के लिए आयरलैंड पहुंचे थे.

लेकिन जब भी वे डबलिन के पार्कों या छोटे मैदानों में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते, तो उनके कदम वहीं थम जाते. वे बच्चों को अपील करते, विकेट का जश्न मनाते, लंबी रन-अप से गेंदबाजी करते और डाइव लगाते देखते रहते. फिर कंधों पर किताबों का भारी बैग टांगे खामोशी से आगे बढ़ जाते— वही कंधे, जो कभी क्रिकेट किट बैग उठाया करते थे.

जय भले ही क्रिकेट भारत में छोड़ आए थे, लेकिन क्रिकेट उनके दिल से कभी दूर नहीं हुआ. वे ऑफिस और कोडिंग की डेडलाइंस के बीच समय निकालकर ‘लेनस्टर क्रिकेट क्लब’ (LCC) में पसीना बहाते रहे और अपने सपने को जिंदा रखा.

आखिरकार, जो सपना भारत में अधूरा रह गया था, वह आयरलैंड में पूरा हुआ. जय को उसी टीम के खिलाफ आयरलैंड की डेब्यू कैप मिली, जिसके लिए खेलने का सपना उन्होंने बचपन में देखा था.

जय की कामयाबी के पीछे एक ‘पाकिस्तानी’ कनेक्शन

बहुत कम लोग जानते हैं कि जय मूंद्रा की इस सफलता के पीछे एक पाकिस्तानी कनेक्शन भी है. जय को स्विंग और रफ्तार का हुनर सिखाने वाले शख्स का नाम बिलाल अजहर है. बिलाल पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रहने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो 2008 में आयरलैंड शिफ्ट हो गए थे.

डबलिन के लेनस्टर क्रिकेट क्लब में दोबारा क्रिकेट शुरू करने के दौरान जय की मुलाकात बिलाल से हुई. वसीम अकरम को अपना आदर्श मानने वाले बिलाल ने एक प्री-सीजन नेट सेशन के दौरान ही जय की प्रतिभा को भांप लिया था. इसके बाद जय की जिंदगी ‘ऑफिस, क्रिकेट, नींद और फिर वही रूटीन’ बनकर रह गई. इस पूरे सफर में बिलाल जय के सबसे बड़े मेंटर रहे.

बिलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया, “वह नेट पर आया और बस गेंदबाजी करने लगा. उस दिन मैं बल्लेबाजी कर रहा था और मुझे लगा कि उसकी गेंदों में काफी रफ्तार है. हमें तुरंत समझ आ गया था कि इस लड़के में कुछ खास बात है.”

बिलाल ने आगे कहा, “उसकी गेंदें तेज जरूर थीं, लेकिन वह काफी नो-बॉल फेंक रहा था. हमने बहुत बेसिक चीजों पर काम किया और रफ्तार पर कंट्रोल बनाना सिखाया. जय नई चीजों को बहुत जल्दी सीखता है, बात सुनता है और कड़ी मेहनत करता है. ऑफ-सीजन में भी वह अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए पैराशूट रन जैसी सख्त ट्रेनिंग करता था.”

बिलाल के लिए भारत के खिलाफ जय का यह ड्रीम डेब्यू बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं था.