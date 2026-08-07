Home > क्रिकेट > Jai Moondra: पाकिस्तानी ‘गुरु’ ने तराशा राजस्थान का हीरा! अब आयरलैंड के लिए किया ODI डेब्यू, दिलचस्प है जय मूंद्रा की कहानी

Jai Moondra: पाकिस्तानी ‘गुरु’ ने तराशा राजस्थान का हीरा! अब आयरलैंड के लिए किया ODI डेब्यू, दिलचस्प है जय मूंद्रा की कहानी

संजू सैमसन के काल बने जय मूंद्रा ने आयरलैंड के लिए किया ODI डेब्यू! जानिए राजस्थान के इस इंजीनियर और उनके 'पाकिस्तानी' गुरु की दिलचस्प इनसाइड स्टोरी.

By: Shivani Singh | Published: August 7, 2026 8:29:09 PM IST

Jai Moondra: पाकिस्तानी ‘गुरु’ ने तराशा राजस्थान का हीरा! अब आयरलैंड के लिए किया ODI डेब्यू, दिलचस्प है जय मूंद्रा की कहानी


Jai Moondra Inside Story: भारत के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल (T20I) डेब्यू में धमाल मचाने के कुछ ही दिनों बाद, राजस्थान में जन्मे तेज गेंदबाज जय मूंद्रा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में आयरलैंड के लिए अपना पहला वनडे (ODI) मैच खेला.

29 साल के इस तेज गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मंच पर आते ही अपनी छाप छोड़ दी है. जिस देश (भारत) के लिए खेलने का कभी उन्होंने सपना देखा था, उसी के खिलाफ अपनी पहली ही टी20 सीरीज में उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया.

You Might Be Interested In

अपने इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर मूंद्रा ने संजू सैमसन को आउट कर सबको चौंका दिया. इसके बाद उन्होंने शिवम दुबे को पवेलियन भेजकर अपना दूसरा विकेट झटका.

इतना ही नहीं, दूसरे टी20 मैच में भी उन्होंने संजू सैमसन को एक बार फिर शून्य पर आउट करके उनका शिकार बनाया. इसके अलावा उन्होंने अभिषेक शर्मा को भी बिना खाता खोले आउट किया और श्रेयस अय्यर (10 रन) का महत्वपूर्ण विकेट लिया. मूंद्रा ने 32 रन देकर 3 विकेट चटकाए और आयरलैंड की 2-0 से ऐतिहासिक सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई.

सोशल मीडिया पर छाया एक ही सवाल: कौन हैं जय मूंद्रा?

भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद हर कोई इस भारतीय मूल के खिलाड़ी के बारे में जानने को उत्सुक हो गया. सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंजने लगा, कौन हैं जय मूंद्रा?

इस सवाल का जवाब डबलिन से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान के टोंक जिले से शुरू होता है. जब जय मूंद्रा पढ़ाई के लिए भारत छोड़कर आयरलैंड गए थे, तो वे सिर्फ अपने परिवार से ही दूर नहीं हुए थे, बल्कि उनका पहला प्यार यानी क्रिकेट भी पीछे छूट गया था. जय ‘टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डबलिन’ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मास्टर्स (M.Tech) करने के लिए आयरलैंड पहुंचे थे.

लेकिन जब भी वे डबलिन के पार्कों या छोटे मैदानों में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते, तो उनके कदम वहीं थम जाते. वे बच्चों को अपील करते, विकेट का जश्न मनाते, लंबी रन-अप से गेंदबाजी करते और डाइव लगाते देखते रहते. फिर कंधों पर किताबों का भारी बैग टांगे खामोशी से आगे बढ़ जाते— वही कंधे, जो कभी क्रिकेट किट बैग उठाया करते थे.

जय भले ही क्रिकेट भारत में छोड़ आए थे, लेकिन क्रिकेट उनके दिल से कभी दूर नहीं हुआ. वे ऑफिस और कोडिंग की डेडलाइंस के बीच समय निकालकर ‘लेनस्टर क्रिकेट क्लब’ (LCC) में पसीना बहाते रहे और अपने सपने को जिंदा रखा.

आखिरकार, जो सपना भारत में अधूरा रह गया था, वह आयरलैंड में पूरा हुआ. जय को उसी टीम के खिलाफ आयरलैंड की डेब्यू कैप मिली, जिसके लिए खेलने का सपना उन्होंने बचपन में देखा था.

जय की कामयाबी के पीछे एक ‘पाकिस्तानी’ कनेक्शन

बहुत कम लोग जानते हैं कि जय मूंद्रा की इस सफलता के पीछे एक पाकिस्तानी कनेक्शन भी है. जय को स्विंग और रफ्तार का हुनर सिखाने वाले शख्स का नाम बिलाल अजहर है. बिलाल पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रहने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो 2008 में आयरलैंड शिफ्ट हो गए थे.

डबलिन के लेनस्टर क्रिकेट क्लब में दोबारा क्रिकेट शुरू करने के दौरान जय की मुलाकात बिलाल से हुई. वसीम अकरम को अपना आदर्श मानने वाले बिलाल ने एक प्री-सीजन नेट सेशन के दौरान ही जय की प्रतिभा को भांप लिया था. इसके बाद जय की जिंदगी ‘ऑफिस, क्रिकेट, नींद और फिर वही रूटीन’ बनकर रह गई. इस पूरे सफर में बिलाल जय के सबसे बड़े मेंटर रहे.

बिलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया, “वह नेट पर आया और बस गेंदबाजी करने लगा. उस दिन मैं बल्लेबाजी कर रहा था और मुझे लगा कि उसकी गेंदों में काफी रफ्तार है. हमें तुरंत समझ आ गया था कि इस लड़के में कुछ खास बात है.”

बिलाल ने आगे कहा, “उसकी गेंदें तेज जरूर थीं, लेकिन वह काफी नो-बॉल फेंक रहा था. हमने बहुत बेसिक चीजों पर काम किया और रफ्तार पर कंट्रोल बनाना सिखाया. जय नई चीजों को बहुत जल्दी सीखता है, बात सुनता है और कड़ी मेहनत करता है. ऑफ-सीजन में भी वह अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए पैराशूट रन जैसी सख्त ट्रेनिंग करता था.”

बिलाल के लिए भारत के खिलाफ जय का यह ड्रीम डेब्यू बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं था.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा मसूर की दाल खाने के नुकसान

August 8, 2026

भुनी अदरक खाने के फायदे

August 8, 2026

होटल के बेडरूम में क्यों होती है कुर्सी?

August 8, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की हसीनाओं संग...

August 8, 2026

टीम इंडिया का कौन से खिलाड़ी किस चोट से परेशान?...

August 8, 2026

बिना एक्टिंग, छप्परफाड़ कमाई कर रहे बॉलीवुड के सितारे!

August 8, 2026
Jai Moondra: पाकिस्तानी ‘गुरु’ ने तराशा राजस्थान का हीरा! अब आयरलैंड के लिए किया ODI डेब्यू, दिलचस्प है जय मूंद्रा की कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jai Moondra: पाकिस्तानी ‘गुरु’ ने तराशा राजस्थान का हीरा! अब आयरलैंड के लिए किया ODI डेब्यू, दिलचस्प है जय मूंद्रा की कहानी
Jai Moondra: पाकिस्तानी ‘गुरु’ ने तराशा राजस्थान का हीरा! अब आयरलैंड के लिए किया ODI डेब्यू, दिलचस्प है जय मूंद्रा की कहानी
Jai Moondra: पाकिस्तानी ‘गुरु’ ने तराशा राजस्थान का हीरा! अब आयरलैंड के लिए किया ODI डेब्यू, दिलचस्प है जय मूंद्रा की कहानी
Jai Moondra: पाकिस्तानी ‘गुरु’ ने तराशा राजस्थान का हीरा! अब आयरलैंड के लिए किया ODI डेब्यू, दिलचस्प है जय मूंद्रा की कहानी