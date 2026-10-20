‘भुवी दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज नहीं…’, पहले टी20 से पहले जैकब डफी का बयान, वैभव को लेकर क्या बोले?

Jacob Duffy On Bhuvi: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी की है. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड में शामिल किया गया है. यह सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसमें भुवी एक बार फिर अपनी स्विंग का जादू बिखेरते नजर आएंगे. इस सीरीज का पहला मैच गुरुवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी का बड़ा बयान सामने आया है, जो IPL में भुवी के साथ खेल चुके हैं. वे दोनों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा हैं. ऐसे में उन दोनों ने एक-दूसरे के साथ कई मुकाबले खेले हैं, लेकिन अब वे एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरने वाले हैं. इस मुकाबले से पहले जैकब डफी ने भुवी की गेंदबाजी को लेकर बात की है.

भुवी को लेकर क्या बोले डफी?

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने कहा, ‘मैंने भुवी (भुवनेश्वर कुमार) से काफी कुछ सीखने का प्रयास किया, खासकर स्लोअर गेंदों और यॉर्कर को लेकर. मुझे लगता है कि वह और कगिसो रबाडा पूरे टूर्नामेंट (IPL 2026) में 2 बेस्ट गेंदबाज रहे.’ डफी ने आगे कहा कि आप जानते हैं कि भुवी दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज नहीं हैं, लेकिन वह बहुत हुनरमंद हैं. वह गेंद को स्विंग कराते हैं, वह सटीक लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, वह बल्लेबाजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते है. उनके पास जरूरत के मुताबिक अपनी गेंदबाजी में बदलाव करने की क्षमता भी है. बता दें कि भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2026 में 16 मैचों में 28 विकेट चटकाए. वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे.

वैभव को लेकर डफी ने क्या कहा?

कीवी गेंदबाज जैकब डफी ने टी20 सीरीज से पहले भारतीय युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर भी बात की. उन्होंने 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की. डफी ने कहा कि वैभव के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि सबसे पहले, वह शानदार टैलेंट हैं. जाहिर सी बात है कि उन्होंने IPL में शानदार खेल दिखाया है और वह गेंद को काफी जोर से मारते हैं. वह 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं.

डफी ने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि वह इंग्लैंड में खेल चुके हैं, लेकिन यहां के हालात काफी अलग होंगे. यह एक चीज है जो उन्हें चुनौती दे सकती है. निश्चित तौर पर हमने उनके खिलाफ तैयारी की है और उन्हें एक सत्र में पढ़ा है कि हम उनके खिलाफ किस तरह की गेंदबाजी करना चाहते हैं.’

कब शुरू होगा पहला टी20?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल के मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा.